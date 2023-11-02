Таксист спас пенсионерку от мошенников на юго-западе Москвы

В ведомстве уточнили, что пенсионерка в мессенджере получила сообщение якобы от своего руководителя. В тексте говорилось, что скоро ей позвонит высокопоставленное должностное лицо. Затем с женщиной связался лжечиновник и сообщил о злоумышленниках, которые добрались до ее банковского счета и пытаются украсть деньги.

Далее позвонила незнакомка, представившись сотрудницей Центробанка, она убедила жертву обналичить деньги для безопасности и вызвала для нее такси до финансового учреждения. Прибывший водитель заподозрил неладное и по пути позвонил в полицию.

В итоге пенсионерку отговорили от передачи денег аферистам и возбудили уголовное дело о попытке мошенничества. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве. Предположительно, она с августа по декабрь 2022 года обманула нескольких иностранцев.