Таксист сбил двух пешеходов в Москве

Водитель маршрутки без причины набросился и избил девушку в Нижнем Тагиле. Он обругал пассажирку и порвал ей одежду. Пострадавшая в беседе с «360» рассказала подробности случившегося.

Она отметила, что мужчина хамил не только ей, но и другим пассажирам автобуса. Поведение водителя удивило девушку, но она решила не обращать на это внимания.

«Мы надели наушники и ехали молча. <…> Я ему даю спокойно денежку, он роняет несколько рублей и с матом говорит» - объяснила пострадавшая.

В ответ на крик пассажирка сделала ему корректное замечание и попыталась выйти из салона.

«Я выхожу, говорю: „Нормально общайтесь“ и закрываю дверь. Мы недалеко отходим, он вылетает из маршрутки и кричит» - сообщила девушка.

Водитель набросился на нее с кулаками. Он схватил пассажирку за шиворот, порвал ей куртку и ударил.

«Хватает меня за шкирку и начинает таскать. Я отмахивалась от него, задела его лицо. Он ударил в ответ и кинул с лестницы», - поделилась подробностями пострадавшая.

Она добавила, что ей никто не пришел на помощь. Два молодых человека сняли видео, а одна пассажирка осудила поведение мужчины.

«Мальчики стояли и снимали, что очень удивительно. Одна девушка сказала: „Прекратите, это же ребенок“. В маршрутке людей почти не было, как раз эти два мальчика и девушка», - отметила жительница Нижнего Тагила.

В результате девушка получила ссадины и ушиб колена. После побоев она отправилась в полицию и написала заявление.

Ранее источник «360» заявил, что водитель маршрутки напал на тагильчанку в ответ на сделанное замечание. После драки мужчина успокоился и уехал, не извинившись перед пострадавшей девушкой.