Таксист сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы
Водитель автомобиля такси сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы. Мальчика госпитализировали, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ребенок катался на велосипеде, когда вырулившая из-за грузовика машина сбила его. Мальчик был в сопровождении бабушки, сообщила прокуратура. ЧП произошло на улице Новомарьинская в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
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Водителя задержали , у него выявили признаки алкогольного опьянения.