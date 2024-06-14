14 июня 2024, 21:19

Таксист сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Водитель автомобиля такси сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы. Мальчика госпитализировали, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Ребенок катался на велосипеде, когда вырулившая из-за грузовика машина сбила его. Мальчик был в сопровождении бабушки, сообщила прокуратура. ЧП произошло на улице Новомарьинская в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В Благовещенске минивэн вылетел на тротуар, сбил девять человек , а после врезался в дорожное ограждение.

Водителя задержали , у него выявили признаки алкогольного опьянения.

Дети Больницы Такси Машины Водители Москва
14 июня 2024, 21:47
Горящий посреди дороги на западе Москвы каршеринг попал на видео
Читайте нас в: Google Новости
Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Источник 360.ru сообщил, что сотрудники ДПС перекрыли две полосы из трех в сторону Большой Филевской.

Машина каршеринга загорелась посреди дороги. Очевидцы выразили опасение, что она может взорваться.

По словам источника, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. Разлива топлива нет, отметил собеседник издания.

Страшное ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек , в том числе двоих детей. Пострадавшим оказывают помощь.

ДТП Дороги Запад Каршеринг Москва
14 июня 2024, 20:12
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета на Ямале
Читайте нас в: Google Новости
По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-26-100 в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 263 Уголовного кодекса России „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“», - отметили в ведомстве.

В результате ЧП, которое случилось 14 июня 2024 года, погибших нет, число пострадавших устанавливается.

СК приступил к проведению комплекса следственных действий для установления обстоятельств и причин происшествия.

На борту самолета находился 41 человек - 36 пассажиров и пять членов экипажа. Он выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта - Утренний. Машина не дотянула до взлетно-посадочной полосы пару километров, и летчики совершили аварийную посадку.

Уголовное дело Самолеты Россия
14 июня 2024, 19:08
Свечи, игрушки, цветы. Жители Благовещенска почтили память погибших в ДТП детей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко, где в результате ДТП погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет.  Об этом сообщил сайт Амурского областного телевидения.

Люди принесли к месту трагедии свечи, игрушки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

При ЧП также пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Всех их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Как установили правоохранительные органы, виновник происшествия был пьян. Возбудили уголовное дело.

Находившийся за рулем автомобиля мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Уголовное дело Дети ДТП Цветы
14 июня 2024, 18:45
Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину
Читайте нас в: Google Новости
В Нижегородской области в районе Балахны пассажирский теплоход «Октябрьская революция» столкнулся с грунтом и получил пробоину. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось днем 14 июня на 873-м километре Волги. Речное судно следовало из Москвы в Астрахань и врезалось в грунт, пытаясь разойтись с теплоходом «Иван Бунин». Повреждения возникли на обшивке корпуса ниже ватерлинии. Судовой ход не перекрывался, утечки нефтепродуктов не было. Пострадавший теплоход отбуксировали для ремонта к причалу Сормовской нефтебазы.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства повреждения теплохода. Если на то будут основания, прокуроры примут необходимые меры реагирования. На место швартовки судна выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора.

Летом 2023 года круизный теплоход в Ярославле врезался в берег.

Несколько пассажиров пострадали.

Прокуратура РФ Реки

Новости по теме