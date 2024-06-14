Таксист сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы

Ребенок катался на велосипеде, когда вырулившая из-за грузовика машина сбила его. Мальчик был в сопровождении бабушки, сообщила прокуратура. ЧП произошло на улице Новомарьинская в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В Благовещенске минивэн вылетел на тротуар, сбил девять человек , а после врезался в дорожное ограждение.

Водителя задержали , у него выявили признаки алкогольного опьянения.