14 февраля 2025, 16:06

Таксист-курьер оставил обманувших московскую пенсионерку мошенников без денег

РИА «Новости»
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Подготовившую к передаче мошенникам 380 тысяч рублей 83-летнюю пенсионерку из Москвы спас от необдуманного шага таксист-курьер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, который пообщался с водителем.

По словам таксиста, машину на улицу Федора Полетаева заказали злоумышленники. Когда он прибыл на место, на улицу вышла пожилая женщина и положила в салон свернутое полотенце. На вопрос водителя, кто примет заказ, она ответить не смогла, так как сильно нервничала.

Таксист развернул сверток и, увидев деньги, понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Он тут же вызвал полицию. Пока правоохранители ехали на место, с водителем связался получатель груза, который возмутился, что машина так и не выехала.

«Через минуты две спустилась эта бабулька, говорит, что была с кем-то на телефоне. Как оказалось, это майор Громов, куратор ее. Говорил ей по громкой связи, чтобы она выломала стекло и забрала свои деньги обратно, а завтра нового курьера отправят», - рассказал водитель.

Таксист посадил пенсионерку в салон и попросил дождаться полицейских и родственников. Только хор родных и правоохранителей убедил женщину, что с ней связались мошенники и деньги отдавать никому не надо. Пенсионерку доставили в отделение, где она написала заявление. Накопления на всякий случай москвичка передала сыну.

В начале недели похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Водитель такси обратил внимание, что ехавшая в банк пассажирка всю дорогу разговаривала с кем-то по телефону, получая инструкции. Водитель остановил машину и обратился к прохожим, знает ли кто-то женщину из салона. Пассажирку забрали сосед и председатель ТСЖ, которые пообещали связаться с родственниками обманутой мошенниками женщины.

Мошенничество Такси Деньги Москва
14 февраля 2025, 17:01
Отделение «Почты России» в Западном Дегунине эвакуировали из-за угрозы взрыва
РИА «Новости»
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Отделение «Почты России» на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в помещении поступило в спасательные службы в 15:36. Женщина рассказала о пакете, из которого торчат провода. Тикающих звуков слышно не было.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали шесть сотрудников и пять посетителей почты. Отделение, расположенное на первом этаже 12-этажного жилого дома, оцепили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также вызвали кинологов.

Ранее на востоке Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Престиж М». Причиной стал запах дыма, распространившийся по этажам ТЦ. Пострадавших нет.

Взрывы Полиция Эвакуации Москва
14 февраля 2025, 14:35
Два подростка подожгли релейный шкаф в Нижегородской области
Pixabay
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Подростки 15 и 16 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Обоих удалось задержать на месте преступления. Ведется следствие, прошли обыски и допросы. СК возбудил уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Представители ведомства напомнили, что подобные преступления влекут за собой ответственность в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее за поджог релейных шкафов задержали 17-летнего студента колледжа и 15-летнего школьника в Коломне. Неизвестный в мессенджере пообещал им за это деньги, и молодые люди отправились жечь шкафы на перегоне Голутвин - Щурово. Вскоре обоих нашли и возбудили против них дело.

Уголовное дело Поджоги Преступления Школьники Следственный комитет России
14 февраля 2025, 14:29
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Перми
РИА «Новости»
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Аэропорт Перми (Большое Савино) временно перестал принимать и отправлять рейсы. Причиной стал выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - заявили в аэропорту.

На запасные аэродромы отправили два рейса: 573 - в Ижевск и 1202 - в Екатеринбург. Об открытии хаба пассажирам сообщат дополнительно.

Вечером 13 февраля самоходный трап во время движения по маршруту в аэропорту Шереметьево врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиаперевозчика «Аэрофлот».

В момент столкновения воздушное судно находилось без пассажиров на стоянке. Из-за случившегося задержек отправления рейсов не произошло. Специалисты проводят оценку технического состояния лайнера.

Пермь Самолеты
14 февраля 2025, 14:17
Вернувшуюся из Дубая россиянку задержали в Домодедове из-за кольца и часов
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Признаки контрабанды увидели таможенники аэропорта Домодедово в проходе по «зеленому» коридору прилетевшей из Дубая россиянки с ювелирными изделиями на пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажирка не задекларировала золотые часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy, инкрустированные 323 бриллиантами.

Россиянка объяснила, что украшения ей подарил супруг и об их стоимости она не имеет не малейшего представления, поэтому не стала декларировать, Таможенники увидели в действиях пассажирки признаки состава преступления о контрабанде стратегически важных товаров. Уголовная статья предусматривает наказание штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце января таможенники грозненского аэропорта задержали двух пассажирок рейса, направлявшегося в Турцию. Внимание сотрудников привлекли золотые цепи женщин, выбравших для посадки «зеленый» коридор. Проверка показала, что вес каждого ювелирного изделия составил один килограмм, их изготовили из золота 999-й пробы.

Таможня Золото Аэропорт Домодедово

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