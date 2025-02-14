Таксист-курьер оставил обманувших московскую пенсионерку мошенников без денег

По словам таксиста, машину на улицу Федора Полетаева заказали злоумышленники. Когда он прибыл на место, на улицу вышла пожилая женщина и положила в салон свернутое полотенце. На вопрос водителя, кто примет заказ, она ответить не смогла, так как сильно нервничала.

Таксист развернул сверток и, увидев деньги, понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Он тут же вызвал полицию. Пока правоохранители ехали на место, с водителем связался получатель груза, который возмутился, что машина так и не выехала.

«Через минуты две спустилась эта бабулька, говорит, что была с кем-то на телефоне. Как оказалось, это майор Громов, куратор ее. Говорил ей по громкой связи, чтобы она выломала стекло и забрала свои деньги обратно, а завтра нового курьера отправят», - рассказал водитель.

Таксист посадил пенсионерку в салон и попросил дождаться полицейских и родственников. Только хор родных и правоохранителей убедил женщину, что с ней связались мошенники и деньги отдавать никому не надо. Пенсионерку доставили в отделение, где она написала заявление. Накопления на всякий случай москвичка передала сыну.

В начале недели похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Водитель такси обратил внимание, что ехавшая в банк пассажирка всю дорогу разговаривала с кем-то по телефону, получая инструкции. Водитель остановил машину и обратился к прохожим, знает ли кто-то женщину из салона. Пассажирку забрали сосед и председатель ТСЖ, которые пообещали связаться с родственниками обманутой мошенниками женщины.