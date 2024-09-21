Такси «раздавило» мотоцикл в Москве

«Водитель мотоцикла находится в карете скорой», - рассказал источник.

На снимке с места происшествия, оказавшемся в распоряжении 360.ru, видно, что мотоцикл Honda оказался под такси марки BMW. Причины столкновения неизвестны. В результате никто не пострадал.

В этот день в столице проходил фестиваль «Закрытие мотосезона - 2024». В связи с этим в городе ограничили движение на внешней стороне Садового кольца и изменили движение общественного транспорта.

Накануне мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юге Москвы. От удара байкера отбросило на несколько метров.