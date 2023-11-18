Такси и грузовик столкнулись на МКАД — источник
На Московской кольцевой автодороге произошла авария. На 88-м километре внешней стороны столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осматривают одного из пострадавших водителей, сообщил источник «360».
Один из очевидцев, который в это время был около магазина, рассказал «360», что услышал резкий звук и увидел на дороге перевернутую легковушку.
Другие подробности уточняются. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.
В столичном дептрансе уточнили , что из-за ДТП затруднено движение - проехать можно по одной полосе из пяти.
Накануне в массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35 , Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо.