Один из очевидцев, который в это время был около магазина, рассказал «360», что услышал резкий звук и увидел на дороге перевернутую легковушку.

Другие подробности уточняются. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В столичном дептрансе уточнили , что из-за ДТП затруднено движение - проехать можно по одной полосе из пяти.

Накануне в массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35 , Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо.