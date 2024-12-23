Такси, автобус и Mazda устроили ДТП на Новорязанской улице в Москве. Пострадали 2 девушки

По его информации, в аварию рядом с заведением «Три вокзала. Депо» попали такси KIA, автобус ПАЗ и машина Mazda. В ДТП пострадали две девушки: одна из получила вывих плеча, а вторая - ушиб носа.

«Разлива топлива нет, скорая помощь на месте», - рассказал собеседник 360.ru.

Ранее крупная авария произошла на МКАД - на 40 километре фура Scania наехала на бетонные блоки и перевернулась. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения из четырех.