«Такое только в фильме видела». Консьержка рассказала подробности убийства активиста Еговцева

Мужчина заявил консьержке, что не может позвонить заказчику, так как у него был только адрес доставки. Женщина предложила ему оставить посылку у нее или обратиться к соседке хозяина квартиры.

«Он позвонил, поднялся. Когда он спустился, я не видела. Откуда я могла знать, что такое будет», - поделилась консьержка.

Она уточнила, что отработала до 21:00 и ушла домой. В 5 утра ее срочно вызвали на работу.

«Я увидела то, что не дай Бог кому-то видеть. Я такое только в фильме видела. Больше ничего не могу сказать», - добавила женщина.

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