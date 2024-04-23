23 апреля 2024, 15:09

«Так в Душанбе не ходят». Мигрант поскандалил с чемпионкой MMA в Челябинске

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Приезжему из Таджикистана не понравился внешний вид вышедшей на велосипедную прогулку бойца смешанных единоборств Ирины Алексеевой. Мужчина подрезал спортсменку на машине и осыпал оскорблениями, заявляя, что в шортах и майке женщине на улице появляться нельзя. Челябинская полиция установила личность водителя и заставила его извиниться. Подробности происшествия Алексеева рассказала «360».

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.


Она пояснила, что на велосипедную прогулку вышла со своей подругой и соседкой с первого этажа. Когда девушки только приступили к движению, сзади на них, набирая скорость, начала ехать машина.

Девушка добавила, что осыпав ее и подругу оскорблениями, мигрант хотел уехать, но она ударила по багажнику его машины ладонью, чем вывела его из себя. По ее словам, он тут же выскочил и начал кричать. Водитель не остановился даже после того, как его попросили отъехать, чтобы открыть проезд другому транспорту.

В защиту девушек вступился прохожий, который потребовал от водителя извиниться, но он заявил, что у «него не принято просить прощения у женщин».

Группа мигрантов из Средней Азии избила бывшего командира подводного аппарата «Мир» и Героя России Евгения Черняева в подмосковной деревне Вырубово.

Причиной стала фиксация нарушения ПДД сидевшим за рулем трактора иностранцем. Черняев сделал фотографию, а водитель сельхозтехники позвал разобраться земляков.

По требованию председателя СК Александра Бастрыкина подмосковные следователи начали проверку, по итогам которой примут решение об уголовном деле.

Ведомство опубликовало видео с извинениями молодого человека, который пообещал, что больше такого поведения не допустит.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила на своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее даже вызвали в отдел для дачи показаний.

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.

Алексеева подчеркнула, что сняла весь конфликт на видео, но мигрант, как только понял, что идет запись, резко поменял линию поведения на благожелательную. Тогда спортсменка пошла на хитрость.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила в своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее вызвали в отдел для дачи показаний.

Мигранты Видео Россия Водители
23 апреля 2024, 12:49
Риски терактов в России возросли — генпрокуратура
РИА «Новости»
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Принятых в России мер безопасности оказалось недостаточно. Риски терактов и диверсий в стране возросли, заявил на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Его процитировало РИА «Новости».

Он сообщил, что в 2023 году по итогам проверки объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей нашли более 200 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности. Анатолий Разинкин заявил, что в России недостаточно противостояли угрозам.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. <…> Принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», - сказал он.

Силовики предотвратили теракт в Брянске , сообщила ФСБ. Схватили россиянина, который разделял взгляды украинских националистов и хранил взрывчатку.

«Известия» показали задержание подозреваемого.

Генпрокуратура РФ Терроризм
23 апреля 2024, 11:21
Спасатели локализовали пожар на складе в Химках
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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складском помещении в Химках на площади в 150 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в пристройке с материалами из карбоната. Дальнейшая информация по ЧП уточняется.

О пожаре стало известно ранее во вторник , на месте выехали экстренные службы.

В 11:04 по Москве стало известно о ликвидации открытого горения на объекте.

Пожары Химки МЧС РФ
23 апреля 2024, 06:52
Подростка в Москве госпитализировали из-за травмы в промежности
РИА «Новости»
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Ночью 22 апреля спасателей вызвали в Крылатское на западе Москвы. Половой орган подростка пострадал от машинки для стрижки ногтей, сообщил источник «360».

Вызов поступил в 23:16, помощь потребовалась в квартире дома по улице Крылатские Холмы. Машинка для стрижки ногтей зажевала крайнюю плоть 13-летнего мальчика. Спасатели разобрали устройство и освободили половой орган. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь и увезла пострадавшего в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями-боксерами напали на группу подростков. Местный житель рассказал «360», что одного из пострадавших скинули с обрыва высотой около четырех-пяти метров, двух других, в том числе девочку, избивали на многолюдной площади на глазах полицейского.

Дети Скорая помощь Медицина Москва
22 апреля 2024, 23:31
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Новой Москве
РИА «Новости»
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ДТП произошло в деревне Марушкино в Новой Москве. Легковой автомобиль Ford столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист находится в тяжелом состоянии, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла на улице Болотникова в деревне Марушкино. В результате ДТП серьезно пострадал 24-летний водитель мотоцикла.

На место приехали две бригады скорой помощи, в том числе, реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшего отвезли в клинический центр в Коммунарке.

В субботу, 20 апреля, байкер-видеоблогер Михаил Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе.

По данным местной полиции, его мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате Касперов погиб, а водитель и двое пассажиров легковушки получили травмы.

Мотоциклы ДТП Водители Полиция Москва

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