«Так в Душанбе не ходят». Мигрант поскандалил с чемпионкой MMA в Челябинске

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.





Она пояснила, что на велосипедную прогулку вышла со своей подругой и соседкой с первого этажа. Когда девушки только приступили к движению, сзади на них, набирая скорость, начала ехать машина.

Девушка добавила, что осыпав ее и подругу оскорблениями, мигрант хотел уехать, но она ударила по багажнику его машины ладонью, чем вывела его из себя. По ее словам, он тут же выскочил и начал кричать. Водитель не остановился даже после того, как его попросили отъехать, чтобы открыть проезд другому транспорту.

В защиту девушек вступился прохожий, который потребовал от водителя извиниться, но он заявил, что у «него не принято просить прощения у женщин».

Группа мигрантов из Средней Азии избила бывшего командира подводного аппарата «Мир» и Героя России Евгения Черняева в подмосковной деревне Вырубово.

Причиной стала фиксация нарушения ПДД сидевшим за рулем трактора иностранцем. Черняев сделал фотографию, а водитель сельхозтехники позвал разобраться земляков.

По требованию председателя СК Александра Бастрыкина подмосковные следователи начали проверку, по итогам которой примут решение об уголовном деле.

Ведомство опубликовало видео с извинениями молодого человека, который пообещал, что больше такого поведения не допустит.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Она добавила, что вместе с подругой выбрала другой путь, чтобы больше не сталкиваться с хамством. Но мужчина, когда увидел, что девушки уезжают, развернулся через двойную сплошную и на скорости проехал пешеходный переход, чтобы еще раз прокричать серию ругательств.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила на своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее даже вызвали в отдел для дачи показаний.

В пресс-службе челябинского главка МВД сообщили, что оскорбившего двух девушек мужчину задержали. Им оказался 24-летний уроженец другого государства. В Россию он приехал в марте ради заработка и находится в стране легально.

Алексеева подчеркнула, что сняла весь конфликт на видео, но мигрант, как только понял, что идет запись, резко поменял линию поведения на благожелательную. Тогда спортсменка пошла на хитрость.

Видео с поведением мигранта Алексеева выложила в своих аккаунтах в социальных сетях. Общественный резонанс привел к тому, что полиция быстро нашла обидчика спортсменки. Ее вызвали в отдел для дачи показаний.