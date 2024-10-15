15 октября 2024, 21:36

«Так не оставлю». Мать школьницы пообещала добиться наказания буфетчицы за избиение дочери

Unsplash
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Буфетчица первой ударила девочку в школе в Стерлитамаке. Об этом 360.ru рассказала мать потерпевшей Айгуль.

Изначально конфликт с сотрудницей столовой начался 8 октября. Он произошел из-за оплаты пирожка - у девочки были проблемы со связью, деньги с карты списались, но буфетчица не увидела оплату.

«Сегодня продолжение банкета было на этой почве. <…> Она зашла с подругой за булочкой опять, и та ее начала выгонять из буфета, сказала: „Иди отсюда, я тебя все равно обслуживать не буду. Выйди, покинь это помещение“. Слово за слово, у них получилась перебранка. Та ее первая ударила, как моя дочь, говорит. Ну и не только, там и девочки, которые видели, тоже говорят, что она ее ударила первая. А потом она вышла и начала ее уже избивать», - рассказала женщина.

По ее словам, буфетчица не извинилась за случившееся.

«Она утверждает, что моя дочь ее послала на три буквы, обозвала ее проституткой. Просто там ни камер, ничего нету, доказать и опровергнуть эту ситуацию мы не можем. Ни мы, ни она доказать не может. Это просто слова. Дочь говорит, что таких вещей не говорила, та говорит, что она ее вот так вот назвала. Свидетели тоже говорят, что она так ее не называла», - добавила мать девочки.

Она пообещала добиться наказания для буфетчицы. Школьнице предстоит пройти судмедэкспертизу, а также посетить офтальмолога и невропатолога.

«Я это так не оставлю», - подчеркнула Айгуль.

Источник 360.ru сообщил, что ученица сама спровоцировала продавщицу и «довела ее до белого каления».

Драки Школы Женщины
15 октября 2024, 17:55
Движение поездов у станции Орехово-Зуево перекрыли из-за подозрительного предмета
РИА «Новости»
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Движение поездов на участке Дрезна-Крутое перекрыли из-за подозрительного предмета. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Подозрительный предмет заметили у станции Орехово-Зуево. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Поезда Орехово-Зуево
15 октября 2024, 12:55
Полиция со стрельбой ловила тонированную машину с подростками в Подольске
Пресс-служба МВД
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В Подольске нарушитель ПДД пытался скрыться от правоохранителей, а его пассажир выстрелил из окна в сторону сотрудников Госавтоинспекции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

При патрулировании улиц полицейские заметили машину с затонированными передними стеклами. Правоохранители потребовали остановить машину, но водитель попытался скрыться. Во время погони нарушитель опасно маневрировал.

«Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх. В ответ на это один из пассажиров открыл окно и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в сторону сотрудников», - написала она.

После этого полицейские стали стрелять по колесам авто. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. В авто находились шесть человек, троим из которых не было 18 лет. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителя привлекут к административной ответственности сразу по трем статьям. В отношении стрелявшего пассажира возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Подольск ДТП ПДД Машины Водители
15 октября 2024, 11:29
«Нет слов». Подруга семьи спасенного в Охотском море мужчины — о случившемся на Камчатке
Пресс-служба МВД
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Михаила Пичугина спасли после 67 дней дрейфа в Охотском море. Его брат и племянник скончались. Подруга семьи Наталья Корытова призналась в беседе с 360.ru, что шокирована ситуацией.

«Словами не передать. В шоке все», - подчеркнула она.

Известно, что Михаил с братом и 15-летним племянником отправился в путешествие на лодке катамаранного типа «Байкат 470» в начале августа. Семья планировала доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, однако к назначенному времени не прибыла. Их искали около месяца, но не нашли.

В итоге на лодку с Михаилом наткнулись рыбаки, которые плыли на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября. Его родственники погибли, но он смог сохранить их тела во время дрейфа на катамаране в открытом море.

За 67 дней дрейфа мужчина похудел на 50 килограммов, его доставили на берег и госпитализировали. По данным Telegram-канал Shot , семья Пичугиных успела посетить Шантарские острова, но потом лодка сбилась с курса.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Михаила, предварительно, спас от голодной смерти лишний вес и запас воды.

Семья Камчатка
15 октября 2024, 11:11
Стало известно, кого хотели убить во время подрыва машины в Москве
РИА «Новости»
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Гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время он госпитализирован», - уточнил собеседник агентства.

Взрывы Москва

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