Таинственная рыба напала на россиянина на Маврикии

Супруга пострадавшего рассказала, что с мужем отдыхала на пляже при пятизвездочном отеле Lux Grand Bai. Мужчина без обуви зашел в океан и почувствовал резкую боль. Его укусила неизвестная рыба. Россиянин побежал обратно на берег и, увидев укус, испугался, что морской обитатель может быть ядовитым.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчину оставили в больнице для дальнейшей диагностики. Врачи прописали туристу антибиотики, но пока не могут установить последствия укуса.

Авторы публикации предположили, что мужчина мог пострадать от одной из самых ядовитых рыб в мире - бородавчатки. Этот вид нередко маскируется под камень. Именно от бородавчатки ранее уже страдали туристы на Маврикии.

Недавно в Аланье умер 62-летний россиянин. Мужчина потерял сознание в номере отеля. Его госпитализировали, однако в больниц он скончался.