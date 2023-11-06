Табун лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области
Табун лошадей из 14 животных погиб после ДТП с внедорожником в Оренбургской области. Водитель автомобиля получил травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Орск - Шильда - Граница Челябинской области рядом с селом Тасбулак Новоорского района.
По предварительной версии, 39-летний житель Орска, управляя Toyota Land Cruiser, совершил наезд на 14 лошадей, принадлежащих одному из местных жителей.
В результате ДТП все животные погибли, а водителя автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Ранее в Новосибирской области в ДТП с грузовиком Freightliner погибли управлявший телегой мужчина и запряженная в нее лошадь. Авария произошла между Новосибирском и Ленинском-Кузнецким.