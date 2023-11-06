06 ноября 2023, 19:48

Табун лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области

Unsplash
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Табун лошадей из 14 животных погиб после ДТП с внедорожником в Оренбургской области. Водитель автомобиля получил травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Орск - Шильда - Граница Челябинской области рядом с селом Тасбулак Новоорского района.

По предварительной версии, 39-летний житель Орска, управляя Toyota Land Cruiser, совершил наезд на 14 лошадей, принадлежащих одному из местных жителей.

В результате ДТП все животные погибли, а водителя автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Ранее в Новосибирской области в ДТП с грузовиком Freightliner погибли управлявший телегой мужчина и запряженная в нее лошадь. Авария произошла между Новосибирском и Ленинском-Кузнецким.

МВД РФ ДТП Животные
06 ноября 2023, 19:12
Система ПВО сбила воздушные цели в зоне СВО из Ростовской области
Pxhere
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Система противовоздушной обороны нанесла удары по воздушным целям в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации», - написал он Голубев уточнил, что на территории региона никаких происшествий не зафиксировали. В связи с этим он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В понедельник, 6 ноября, российские военные обезвредили два беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что среди местных жителей в результате падения обломков дронов никто не пострадал.

Накануне украинский беспилотник сбили в Брянской области. Средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

Военные Россия
06 ноября 2023, 18:46
Смертельное столкновение легковушек и грузовика произошло около Каширы
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Авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком произошла на проходящем через городской округ Кашира 139-м километре автодороги Р22 «Каспий». В столкновении погиб один человек, а шестеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster. Двигаясь в сторону Москвы, он столкнулся с грузовиком Volvo. От удара большегруз повело в сторону, съезжая на обочину, машина снесла с дороги еще две легковушки.

В результате аварии на месте погиб один человек. Шесть пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Среди раненых - двое детей 12 и 10 лет.

Каширская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств аварии и дальнейшее решение об уголовном деле.

Сегодня же в Челябинской области в столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля погибли женщина и ребенок. По данным регионального главка МВД, владелица отечественной машины не справилась с управлением на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В школьного транспорта в момент аварии находились 18 детей и пятеро взрослых. Никто из них не пострадал.

ДТП
06 ноября 2023, 16:34
Петербуржец устроил стрельбу в пассажирском автобусе
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге драка в автобусе закончилась стрельбой. Неизвестный выстрелил в своего оппонента, скрылся, но потом сам пришел в полицию, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

О конфликте, который произошел вечером 5 ноября во Всеволожском районе, правоохранителям заявил водитель автобуса №476.

Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что между пассажирами сначала возникла ссора, которая переросла в потасовку. Потом мужчина выстрелил в 45-летнего пассажира.

Автобус остановился, из него все вышли, а стрелявший сбежал. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии.

Около полуночи в полицию обратился второй участник конфликта. Им оказался 20-летний житель Всеволожского района. Правоохранителям он объяснил, что стрелял из аэрозольного пистолета «Пионер».

На стрелка составили протокол об административном правонарушении. Оружие у него изъяли. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.

В Москве в прошедшее воскресенье мужчина начал стрелять по посетителям ресторана из травматического пистолета.

Санкт-Петербург Стрельба
06 ноября 2023, 15:47
Женщина и ребенок погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области
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Школьный автобус попал в аварию с легковым автомобилем в Челябинской области, в результате столкновения погибли женщина и ребенок. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску.

«Около 14:00 6 ноября на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы на территории Чебаркульского района женщина-водитель 1991 года рождения на ВАЗ 21099 допустила занос и совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что водитель и семилетний ребенок из легковушки получили смертельные травмы.

В салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ЧП выехали три экипажа ГИБДД.

Прокуратура по Челябинской области сообщила в Telegram-канале , что начала проверку по факту ДТП. Кроме того, следственные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее «360» показывал видео с места столкновения автобуса и легковой машины.

Дети ДТП

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