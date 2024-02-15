Сын полицейского сломал нос сверстнику из-за «бабского» рюкзака

Драка произошла на перемене во вторник, 13 февраля. По словам матери пострадавшего мальчика, ученик из параллельного класса ударил ее сына из-за яркого рюкзака. Ее сын не сопротивлялся, так как всегда решает конфликты словами.

«При этом он говорил, что ему ничего не будет, потому что у него папа начальник. В лицее он прославился безобразным поведением», - подчеркнула женщина.

Избитому мальчику диагностировали «перелом носа со смещением», он находится в больнице. С обидчиком он не был знаком.

По информации издания, отец нападавшего работает в полиции, его уже пригласили в школу на беседу. Женщина избитого ребенка обратилась в полицию с заявлением.

Ранее жительница Дзержинского заступилась за сына , избивающего одноклассников за плохие оценки. По ее словам, драки в детском коллективе - совершенно обычное явление.