Сын главы Саратовской области погиб в ДТП в возрасте 16 лет
Сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП в возрасте 16 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Десятиклассник находился на пассажирском сиденье Lada Granta. Около 16:00 автомобиль влетел в припаркованный на обочине грузовик на улице Соколовой в Саратове. Водитель тоже скончался.
На прошлой неделе в Нижегородской области произошло 84 аварии. Жертвами ДТП стали семь человек , еще 111 пострадали. Среди раненых - 16 детей.
Смертельная авария произошла 22 июля в Челябинской области на трассе М-5. «Нива» угодила под грузовик , ее водитель погиб. Автомобилист не убедился в безопасности разворота.