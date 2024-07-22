Сын главы Саратовской области погиб в ДТП в возрасте 16 лет

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Десятиклассник находился на пассажирском сиденье Lada Granta. Около 16:00 автомобиль влетел в припаркованный на обочине грузовик на улице Соколовой в Саратове. Водитель тоже скончался.

На прошлой неделе в Нижегородской области произошло 84 аварии. Жертвами ДТП стали семь человек , еще 111 пострадали. Среди раненых - 16 детей.

Смертельная авария произошла 22 июля в Челябинской области на трассе М-5. «Нива» угодила под грузовик , ее водитель погиб. Автомобилист не убедился в безопасности разворота.