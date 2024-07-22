22 июля 2024, 17:36

Сын главы Саратовской области погиб в ДТП в возрасте 16 лет

РИА «Новости»
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Сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП в возрасте 16 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Десятиклассник находился на пассажирском сиденье Lada Granta. Около 16:00 автомобиль влетел в припаркованный на обочине грузовик на улице Соколовой в Саратове. Водитель тоже скончался.

На прошлой неделе в Нижегородской области произошло 84 аварии. Жертвами ДТП стали семь человек , еще 111 пострадали. Среди раненых - 16 детей.

Смертельная авария произошла 22 июля в Челябинской области на трассе М-5. «Нива» угодила под грузовик , ее водитель погиб. Автомобилист не убедился в безопасности разворота.

Саратов ДТП Водители Lada
22 июля 2024, 17:53
Взрыв газа произошел в Крыму. Из-под завалов спасли трех человек
Пресс-служба МЧС
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В Крыму из-под завалов после взрыва газа спасли трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП случилось в селе Владиславовка из-за разгерметизации газового баллона. В результате обрушились конструкции частного одноэтажного дома.

«Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», - добавили в пресс-службе.

На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Утром 22 июля взрыв прогремел в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. В результате четыре человека получили травмы. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Причиной ЧП стал взрыв газа.

Газ Крым Взрывы
22 июля 2024, 17:50
Стали известны точные обстоятельства крушения Superjet в Подмосковье
РИА «Новости»
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Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС, перед крушением лайнером управляли вручную.

Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС , перед крушением лайнером управляли вручную.

Скорость оказалась превышенной, и борт стал пикировать.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», - рассказали в МАК.

Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но сделать этого не удалось.

Самолет потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Погибли три человека: два пилота и бортпроводник. Как стало известно, судно не совершало обязательный облет после проведенного ремонта. Крушение связали с человеческим фактором.

Ранее специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с рухнувшего самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.

Коломна Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
22 июля 2024, 16:21
Крупный пожар разгорелся в СНТ «Факел» под Астраханью
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул на территории СНТ «Факел» в Астраханской области, площадь возгорания по фронту достигла 1,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным пресс-службы, пожар разгорелся в сухой траве и камыше, а позже перекинулся на нежилые строения. Из-за огня повреждения получили 14 зданий. В тушении пожара участвуют 60 специалистов и 24 единицы техники. Огнеборцы локализовали возгорание.

Ранее лесные пожары зафиксировали в Якутии. Из-за ЧП власти объявили эвакуацию сел, к которым приближается огонь. Площадь пожара увеличилась до 5727 гектаров, заявил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев.

Пожары МЧС РФ
22 июля 2024, 14:47
Появилось новое видео со взрывом ТЦ в Апшеронске
Соцсети
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Мощный взрыв газа прогремел утром в торговом центре в Апшеронске, клубы дыма в этот момент окутали проезжую часть. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что перед взрывом возле здания ТЦ проехал белый грузовик. Через несколько секунд в доме взорвалась газо-воздушная смесь, и значительную часть проезжей части заволокло дымом.

ЧП произошло на улице Ворошилова. Из-за взрыва обрушились некоторые строительные конструкции, разгорелся пожар. Пострадали как минимум четыре человека , полностью сгорела аптека. СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.

Пожары Газ Взрывы Видео

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