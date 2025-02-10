Сын бывшего главы Роскомнадзора стал жертвой мошенников

По его информации, действовать аферисты начали 8 февраля, позвонив 20-летнему Николаю Жарову от имени мобильного оператора и заявив якобы о необходимости продлить договор на SIM-карту. Николай получил код и продиктовал его мошенникам, после чего те получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и потребовали передать им деньги.

Всего Жаров-младший передал преступникам через курьеров 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро. Затем они начали настаивать, чтобы он сдал в ломбард семейную коллекцию из 16 пар часов. Однако сотрудница заподозрила неладное и вызвала полицию.

Ранее в Москве неравнодушный таксист спас пенсионерку , которую пытались обмануть мошенники. Он приехал к ней на вызов, чтобы отвезти посылку в банк, и заметил, что женщина сильно нервничает. В посылке он нашел 250 тысяч рублей и, поняв, для кого они на самом деле, вызвал полицию.