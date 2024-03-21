Свыше тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год

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«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных», - привело его слова РИА «Новости».

По информации Гостева, потерь среди личного состава и спецконтингента не было.

Он добавил, что ФСИН на протяжении года продолжила обеспечивать «стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы» и реализовывать меры по укреплению безопасности и правопорядка в качестве противодействия «вызовам и угрозам» Запада.

Двенадцатого марта отмечалось 145 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. В честь этого события космонавты Константин Борисов, Николай Чуб и Олег Кононенко развернули на орбите флаг ФСИН.