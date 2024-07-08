Свыше 50 человек погибли за сутки на водоемах в России

«52 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей», - указали в ведомстве.

Всего на водных объектах зафиксировали 60 разных происшествий. В Иркутской области утонули сразу две детей. На реке Чуна 12-летняя девочка начала тонуть, а 14-летний мальчик кинулся ее спасать. На берег живыми никто не вернулся.

Также тела 9-летнего ребенка и мужчины нашли в Челябинской области. Из озера Большой Теренкуль их вытащили очевидцы. Предварительно, мужчина с сыном утонули, плавая на сапборде.

Накануне в водоворот попали двое подростков. Ребята угодили туда, купаясь на реке Зее. Одного спасли очевидцы, другой не выплыл. Предварительно, юноша утонул, ведутся поисковые работы.