09 июля 2024, 08:37

Свыше 30 детей попали в больницу после отравления в лагере в Туве

РИА «Новости»
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В Туве свыше трех десятков детей попали в больницу после отдыха в лагере «Чагытай». Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале.

«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции», - уточнил он.

Ховалыг отметил, что состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое. Состояние остальных детей опасений не вызывает, еще троих школьников отправили на амбулаторное лечение.

Предположительно, дети пожаловались на плохое самочувствие сразу по приезду из лагеря.

Ховалыг дал поручение представителям Минобразования вместе с Минздравом Тувы провести проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам.

Глава республики добавил, что после случившегося проверка затронет и другие оздоровительные лагеря.

Ранее в Удмуртии в летнем лагере «Алые Зори» отравились 24 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Дети Болезни Детские лагеря
09 июля 2024, 05:30
Химпредприятие загорелось в Мурманской области
РИА «Новости»
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Промышленное предприятие загорелось в городе Кировске в Мурманской области. Пожар охватил кровлю склада с химическими веществами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Кировске возгорание произошло на высоте 56 метров: горит кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом», - уточнили в ведомстве.

Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 46 специалистов и 14 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Накануне, 8 июля, огонь разгорелся в производственном здании на улице Декабристов в Москве. Предварительно, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Мурманская область
09 июля 2024, 01:56
В Коми мемориальная плита насмерть придавила 7-летнюю девочку
РИА «Новости»
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Семилетняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты в населенном пункте Прилузского района в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», - уточнили в СК.

По данным следствия, в ходе возведения объекта ответственные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю над соблюдением требований безопасности.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее в Челябинской области погибла девятилетняя девочка после того, как на туристическую палатку, в которой она находилась, упало дерево.

Дети Россия
08 июля 2024, 23:27
Один погиб, трое — в тяжелом состоянии. В Башкирии рабочие отравились неизвестным газом
РИА «Новости»
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Один человек погиб и троих госпитализировали в тяжелом состоянии в результате отравления неизвестным газом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

ЧП произошло во время проведения работ в колодце на ферме в селе Тайняшево.

«Под поилкой для животных четверо мужчин при проведении работ в колодце с техническим узлом водоснабжения фермы отравились неизвестным газом», - отметили в министерстве.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС России. Проводятся оперативно‐следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии загорелся пассажирский автобус , перевозивший 43 туристов по маршруту Челябинск - Шульган-Таш.

Башкирия Россия
08 июля 2024, 23:21
Жителя Кубани запугали могильным венком и канистрой с бензином
Unsplash
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Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома — могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома - могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

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