Свыше 200 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Астрахани

Очевидцы сообщили в спасательное ведомство о трещине в наружной стене пятиэтажки. Вскоре после этого в доме обрушились два подъезда. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

«Проводится эвакуация жильцов», - отметили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 213 человек. При этом 37 из них - дети. На месте происшествия развернули три пункта временного размещения. Информации о пострадавших пока что не поступало.

Прокуратура начала проверку после этого ЧП. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей и деятельность уполномоченных органов в этой сфере. На место происшествия выехал прокурор региона Сергей Форст. Он займется координацией работы правоохранительных органов и спецслужб.