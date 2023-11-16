16 ноября 2023, 18:32

Свыше 200 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Астрахани

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Спасатели эвакуировали свыше 200 человек из обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Очевидцы сообщили в спасательное ведомство о трещине в наружной стене пятиэтажки. Вскоре после этого в доме обрушились два подъезда. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

«Проводится эвакуация жильцов», - отметили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 213 человек. При этом 37 из них - дети. На месте происшествия развернули три пункта временного размещения. Информации о пострадавших пока что не поступало.

Прокуратура начала проверку после этого ЧП. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей и деятельность уполномоченных органов в этой сфере. На место происшествия выехал прокурор региона Сергей Форст. Он займется координацией работы правоохранительных органов и спецслужб.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:39
Появилось видео с места обрушения дома в Астрахани
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В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На месте происшествия работают спецслужбы. В пресс-службе МЧС сообщили, что эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что создан оперативный штаб.

«Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал он.

Для жителей создали три пункта временного размещения на базе школ. Причины происшествия пока неизвестны. Бабушкин также опубликовал видео с частью обрушенного дома.

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Астрахани. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей.


МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:09
Часть дома обрушилась в Астрахани
губернатор Игорь Бабушкин / Telegram
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В Астрахани обрушилась часть дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Власти создали оперштаб в связи с ЧП.

Обрушение случилось на площади Привокзальной. По данным главы региона, на месте уже работают сотрудники оперативных служб.

«По моему поручению создан оперативный штаб», - добавил Бабушкин.

Для жителей открыли горячую линию: 24-07-07.

О пострадавших пока данных нет.

По информации главного управления МЧС по Астраханской области, к спасателям обратился очевидец. В наружной стене пятиэтажного жилого дома № 1а появилась трещина, обрушились третий и четвертый подъезды. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и эвакуируют жильцов.

Обрушения
16 ноября 2023, 16:19
Полиция Москвы проверит обстоятельства конфликта на стройке в Свиблове
РИА «Новости»
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Сотрудники московской полиции взяли на контроль дело о конфликте на стройке в Свиблове. Они проверят все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сегодня около 13:00 на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что на строительном объекте в проезде Серебрякова произошел конфликт между рабочими, переросший в массовую потасовку.

Полицейские забрали ряд граждан в отдел для проверки на причастность к произошедшему.

Известно, что конфликт заметили очевидцы. Они сообщили, что на стройке слышны крики, а некоторые рабочие вооружились арматурой. По предварительным данным, двоих мужчин вынесли на носилках. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Полиция Москва 2023
16 ноября 2023, 16:04
Очевидцы сообщили о массовых задержаниях рабочих на стройке на северо-востоке Москвы
Telegram
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На стройке в Свиблове полицейские проводят массовые задержания рабочих. Об этом «360» сообщили очевидцы.

Известно, что на этой территории строят башню AFI Tower. Возведение объекта приостановили. Причины произошедшего неизвестны. Очевидцы сообщили, что услышали со стройки крики и увидели толпу мужчин, некоторые из них были вооружены арматурой. Всех участников массового скопления забрали в отделение полиции. Двоим оказали медицинскую помощь на месте.

В пятницу, 10 ноября, массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

Задержания Полиция Москва 2023

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