11 июля 2024, 09:59

Свыше 20 человек утонули за сутки на водоемах в России

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Более 20 человек, в том числе один ребенок, погибли на водоемах в России за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Один из случаев произошел в селе Большой Куюк в Татарстане: 42-летний мужчина переплывал озеро, чтобы попасть к друзьям-рыбакам на другом берегу, но не рассчитал силы и утонул.

«Водолазы нашли тело в 60 метрах от берега на глубине шести метров», - рассказали в министерстве.

В Архангельской области утонула 38-летняя женщина, которая хотела спасти семилетнего сына. Мать не умела плавать. В Башкирии погибла 48-летняя женщина, отправившаяся купаться пьяной. На берег ее тело вытащил муж, а врачам осталось только констатировать смерть.

Ранее врач Тамара Жиляева рассказывала об определенных правилах , которые необходимо соблюдать во время купания в водоемах. Например, при появлении судорог следует поменять стиль плавания, а запутавшись в водорослях, нельзя делать резких движений.

В Подмосковье в купальный сезон спасатели регулярно проводят рейды у водоемов и рассказывают отдыхающим о необходимости быть осторожными. Ранее работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям, что лучше всего купаться в ясную и безветренную погоду.

Заходить в воду нужно постепенно , чтобы не было спазма сосудов.

Дети Башкирия Татарстан МЧС РФ Правила Россия Архангельская область Водоемы
11 июля 2024, 11:07
«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность
Global Look Press
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Катание на сапбордах в последние несколько лет стало любимым летним развлечением россиян. Заодно и одним из самых опасных: люди часто забывают о мерах предосторожности. Такая самонадеянность недавно чуть не стоила жизни шести туристам.

Отдыхающим важно самостоятельно заботиться о своей безопасности, независимо от того, в каком водоеме будет заплыв, подчеркнул эксперт.

Всегда нужно надевать спасательный жилет и страховочный крепеж на ногу, который не даст сапу уплыть при падении человека в воду. Также желательно брать с собой телефон в непромокаемом чехле.

Дударев напомнил, что «дикие» пункты проката сапов, которые организовывают по принципу «приехали на грузовике на берег, выгрузили сапы, сдаем в аренду» не гарантируют безопасность. У них, как правило, нет спасателей, мера ответственности не определена, поэтому, если что-то произойдет, прийти на помощь никто из профессионалов не сможет.

Эксперт отметил, что ежегодно случается много происшествий, связанных с сапбордами. Сегодня любителей этого спорта можно заметить практически на любом водоеме, причем зачастую не предназначенном подобных для заплывов.

«Потом спасателям приходится на водном транспорте подъезжать и доставлять их на берег. С точки зрения спасателей, сапборды - это плавсредство. Но пока никаких правил по их эксплуатации практически не существует», - сказал Дударев.

Спасают раз в неделю Начальник Службы спасателей города Новороссийска Алексей Одеров рассказал 360.ru, что неподалеку от места происшествия действительно отдыхал его сотрудник.

Когда местные жители заметили, что людей на сапах тащит в море, они бросились за помощью к нему и местным рыбакам.

Правила безопасности при катании на сапах Плавать на сапах во время ветра опасно, подтвердил заслуженный спасатель Российской Федерации Алексей Дударев. Обычно на таких досках гребут стоя или сидя, это создает парусность, в итоге борт сносит не столько течение, сколько ветер.

Сапы чуть не унесло в Черное море Возле поселка Малый Утриш Краснодарского края отдыхающих едва не унесло в Черное море. Молодые люди катались на сапбордах и не сразу заметили, что их начало сносить течением и сильным ветром в открытую воду, сообщил Telegram-канал SHOT.

Когда спохватились, сил добраться до берега уже не было, оставалось лишь звать на помощь. К счастью, попавших в беду туристов спасли. Двоих смогли догнать достаточно быстро, а вот остальных отнесло примерно на три километра от берега.

Хотя большинство СМИ приписали спасение людей отдыхавшему неподалеку сотруднику Службы спасения Новороссийска, на самом деле любителей сапбордов вытаскивали трое мужчин на двух лодках. Об этом рассказали местные жители в комментарии Telegram-каналу начальника службы.

Одеров уточнил, что летом у него и коллег хватает работы: как минимум раз в неделю приходится кого-нибудь выручать. Часто люди далеко заплывают, а возвращаться к берегу уже нет сил. Иногда помочь успевают сами местные жители или прокатчики на гидроциклах.

Сапы создают серьезную проблему: люди не понимают, как опасны волны, и думают, что они прибьют доску к берегу. Но их, наоборот, уносит в открытое море. Однако люди, к сожалению, самонадеянные, подчеркнул начальник службы.


Отдых Спасатели Черное море Правила Реки Водоемы
11 июля 2024, 10:26
СКР не дали закрыть дело о крупных пожарах в Курганской области
Global Look Press
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Генеральная прокуратура решила отменить постановление следователя центрального аппарата Следственного комитета, связанное с прекращением уголовного преследования нескольких подозреваемых по делу о крупном пожаре в Курганской области. Об этом сообщили журналисты «Коммерсант».

Пожар унес жизни около 20 человек, еще приблизительно три тысячи - остались без крыши над головой.

Изначально следователи подозревали в ЧП энергетиков, которые могли допустить замыкание проводов. Однако позже установили, что возгорание возникло само по себе, а власти Кургана из-за халатности вовремя не организовали уборку мусора и старой травы.

Потерпевшие пожаловались президенту, депутатам Госдумы и надзорным недобросовестное расследование, благодаря которому подозреваемые избежали наказания.

Представители Генпрокуратуры приняли доводы и продолжили расследование.

Мощные пожары в Курганской области произошли в мае 2023 года. Огонь охватил деревни и поселки на общей площади 11 тысяч гектаров.

Генпрокуратура РФ Пожары Курганская область
11 июля 2024, 10:08
Горняки на руднике «Пионер» не имели шансов выжить, заявил участник расследования
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Авария на шахте «Пионер», унесшая в марте жизни 13 горняков, произошла из-за схода грунтовых вод. Об этом журналистам «Известий» рассказали участники расследования.

По словам одного из членов экспертной группы, шахту затопило в считанные минуты и у людей не было шансов спастись. При этом поиски горняков не прекращались на протяжении двух недель.

Ученые отметили, что такие аварии пока невозможно спрогнозировать, а во избежание жертв в аналогичных обстоятельствах нужны безлюдные технологии добычи.

Советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин объяснил, что неправильная технология постройки шахт - ключевая проблема таких объектов.

«В проектных решениях не были прописаны такие случаи, поскольку используются старые подходы и методики», - заявил он.

Ученый добавил, что не допустить трагедию можно было бы «если у нас были бы знания в этом направлении».

Ранее вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала, что перед уходом на работу он крепко ее обнял. Супруги прожили в браке 15 лет.

Обрушения Дальний Восток
11 июля 2024, 09:56
Появились кадры пожара на складе в Химках
Телеканал «360»
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Спасатели продолжают тушить пожар, вспыхнувший на складе в Химках. В распоряжении 360.ru появились кадры с места возгорания.

Судя по видео, в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Спасатели пытаются локализовать огонь, для этого в том числе применяют пожарные автолестницы. На месте также работают медики и полицейские.

Сначала появилась информация о распространении пожара на 60 «квадратах». Спустя время МЧС сообщило, что огонь охватил две тысячи квадратных метров. Внутри здания находились 30 газовых баллонов, 10 из них успели вынести сотрудники ведомства. В результате пожара на площади в 80 «квадратов» обрушилась крыша здания.

На месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление причин пожара. Точные причины распространения огня предстоит выяснить специалистам в рамках пожарно-технической экспертизы.

Спасатели Пожары Химки Пластик

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