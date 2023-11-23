Свыше 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили в багаже авиапассажирки в Домодедове

Во время опроса девушка рассказала работникам таможни, что у нее с собой всего 8,5 тысячи фунтов стерлингов и семь тысяч рублей. Но при досмотре багажа выяснилось, что в двух картонных коробках среди наборов для шитья она пыталась скрыть еще 95 тысяч фунтов.

Кроме того, еще 9,5 тысячи сотрудники аэропорта нашли в обложке блокнота и 7,5 тысячи - в личной косметичке. В конечном итоге общая сумма валюты превысила 14 миллионов рублей.

«Установлено, что нарушительница имеет двойное гражданство - Российской Федерации и Великобритании», - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. По этой статье грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.

Накануне россиянка пыталась провезти украшения на 3,7 миллиона рублей во Внукове.