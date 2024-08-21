21 августа 2024, 16:33

Связали кабелем и душили. Бармен погиб на фестивале «Сигнал»

Unsplash
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На фестивале электронной музыки «Сигнал» под Калугой погиб 34-летний бармен Руслан. Его брат Раис рассказал 360.ru, что на мужчину напали трое человек, связали ему руки, ноги и избили.

Руслан работал на фестивале барменом. После четырехдневного мероприятия он пошел на афтерпати, где попытался познакомиться с девушкой. Но оказалось, что у нее есть молодой человек, сообщил Telegram-канал Shot. Завязался конфликт. По словам очевидцев, Руслана начал избивать парень девушки и двое охранников.

Раис отметил, что охранники, о которых идет речь - частники.

«Говорят, что это не „сигнальские“ охранники были, потому что у них якобы фестиваль закончился уже в понедельник», - пояснил он.

По его словам, первым Руслана ударил парень девушки. Затем бармен начал на всех бросаться, его решили связать кабельным шнуром.

«Люди видели, как его били ногами по голове, когда он лежал. Полиции не было», - подчеркнул Раис.

Он добавил, что Руслана душили, а потом, по словам свидетелей, «выкинули около сцены».

«В полиции сказали, что у него просто остановилось сердце, и криминала никакого нет», - сказал собеседник 360.ru.

Раис отметил, что брат не употреблял запрещенных веществ. Он мог выпить спиртного, но не в большом количестве. Одна из участниц вечеринки подтвердила Раису, что познакомилась с Русланом незадолго до его смерти. Он был вполне адекватным, угостил ее энергетиком, помог отправиться домой.

Ранее другой подобный случай произошел на сочинском фестивале КВН. Комик Амиран Геворкян скончался через два дня после драки на празднике.

Убийства Алкоголь Музыка Мужчины Фестивали Полиция
21 августа 2024, 16:27
«Только вина пилота». Командир А-320 — о жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи
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В жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи, который ударился о полосу задней частью фюзеляжа, виноват только пилот воздушного судна. Такое заявление в комментарии 360.ru сделал командир А-320 Андрей Литвинов.

По его словам, погодные условия не играли роли в случившемся.

«[Жесткая посадка произошла] по вине командира корабля, который не умеет летать. Вот и все. <…> Погодные условия - это простые метеоусловия, ничего не было, шикарная погода для полетов. Надо летать уметь, а не садиться за штурвал самолета в отсутствии и опыта, и желания. <…> Только вина пилота и больше ничья, однозначно», - подчеркнул командир.

Он добавил, что конкретно в этой ситуации пассажирам ничего не угрожало, но летчик мог допустить другие ошибки.

«В этой ситуации нет, ничего страшного в этом нет. Но если такой пилот сидит и допускает tailstrike (касание самолетным хвостом ВПП - прим. ред.), то, естественно, такие пилоты опасны для пассажиров», - заключил специалист.

Борт Smartavia совершил жесткую посадку в Сочи 19 августа. Воздушное судно получило серьезные повреждения. В самолете находились 197 человек, в том числе семеро членов экипажа. Никто не пострадал.

Сочи Самолеты Вино
21 августа 2024, 12:09
«Никаких новостей». Родственница пропавшей в Турции россиянки — о ее поисках
Unsplash
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Поиски Натальи Сомовой, пропавшей в провинции Мугла на юго-востоке Турции, продолжаются. Об этом 360.ru сообщила родственница россиянки Ольга.

Женщина рассказала, что пока других новостей о Наталье не было.

«У нас у всех уже там есть и поисковые группы, и волонтеры, там все в курсе. К сожалению, нам никакая больше помощь не нужна. <…> У нас идут поиски. Никаких новых новостей нет со вчерашнего дня. Я держу связь с теми, кто ведет поиски», - сказала Ольга.

По данным турецкого издания Sabah , Сомова приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Спустя несколько дней она отправилась на прогулку на природу. После этого связь с женщиной пропала. К поискам привлекли спасательные группы муниципалитета Мармариса, полицию и собак.

Наталья была заместителем директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью. Она должна была вернуться домой 19 августа.

Турция Туризм Россия Полиция
21 августа 2024, 04:47
Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на Москву одной из самых масштабных
Pxhere
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Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
21 августа 2024, 03:06
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в небе над Подольском
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника над территорией Подольска в Московской области. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал он.

По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Подольск Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва

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