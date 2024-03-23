Священник Павел Островский провел молебен на мемориале у Crocus City Hall

«Слов нет. <…> Просто дай Боже все это перенести, достойно похоронить людей, помочь всем, кто пострадал», - заявил Павел Островский.

Священник также отметил, что нужно собраться тем, у кого силы есть, и помочь тем, у конго их нет. Нужно отдать часть своей души и сердца, уверен Островский.

«Потому что люди, которые потеряли близких, у них сейчас нет сил. Они не знают, как дальше жить», - добавил священнослужитель.

Во время теракта в Crocus City Hall на глазах у матери застрелили девятилетнего мальчика. Женщина пыталась прикрыть сына собой, но пуля попала в голову ребенка. Женщина пострадала при взрыве. У нее была единственная просьба - чтобы нашли тело сына, сообщила подруга потерпевшей.