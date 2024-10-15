15 октября 2024, 09:29

СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в машине на юго-западе Москвы

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Машину с двумя мужчинами и шестилетним ребенком подорвали утром 15 октября возле многоэтажки на Профсоюзной улице. О ЧП на юго-западе Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя в авто находилось самодельное взрывное устройство.

Пострадавших доставили в больницу. У одного мужчины выявили открытый перелом руки, у другого - осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.

Повреждения получил также соседний автомобиль. На место едут саперы, добавил собеседник 360.ru.

Дети Взрывы Машины Москва Квартиры
15 октября 2024, 10:14
Вскрылись новые факты отравления зефиром на мальтите. Пострадавших десятки
Unsplash
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Вслед за клиентами «Вкусвилла» покупатели магазинов двух крупных торговых сетей массово жалуются на отравление зефиром на мальтите. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все они почувствовали недомогание после употребления в пищу зефира под названием «Жизель».

«Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели „Жизель“ и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею», - написали авторы материала.

В состав продукта входят все те же ингредиенты - мальтитный сироп и мальтит. Производство находится на том же заводе, где также производят «Классический» зефир для «Вкусвилла».

По информации Mash, Роспотребнадзор уже провел выездную проверку на предприятии, где выпускают зефир. Специалисты взяли образцы продукции, которая продавалась в магазинах.

Ранее несколько десятков человек пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический» из «Вкусвилла».

Предварительно, недомогание у людей возникло из-за мальтита, который использовали в качестве заменителя сахара. Это вещество обладает слабительным эффектом и не рекомендуется к употреблению детям и женщинам. «ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении.

Роспотребнадзор Магазины Заводы Дмитров Продукты
15 октября 2024, 09:43
Похудел на 50 кг. Что спасло мужчину, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море
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Путешественника, который 67 дней дрейфовал в лодке в Охотском море, мог спасти от голодной смерти лишний вес и запас еды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, перед выходом в море 46-летний мужчина весил 100 килограммов. За два месяца, проведенных лодке, он похудел до 50 килограммов. Путешественника поместили в больницу, его состояние стабилизировали.

Пострадавший жил в Улан-Удэ и вахтовым методом работал на Сахалине. В лодке он находился вместе со своим братом и 15-летним племянником. Они планировали посмотреть на китов и природу Шантарских островов, но на обратном пути сбились с курса и попали в шторм.

Брат и племянник путешественника погибли. Лодку с мужчиной и телами его родственников вечером 14 октября обнаружило судно «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры опубликовала видеозапись спасения мужчины. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еда Шторм Камчатка
15 октября 2024, 08:56
Появились кадры спасения мужчины, 67 дней дрейфовавшего в Охотском море
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Спасение мужчины, который 67 дней дрейфовал по Охотскому морю, сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Михаил Пичугин находился в лодке катамаранного типа «Байкат 470» в спасательном жилете. Его нашли рыбаки на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября.

Он отправился в открытое море вместе с братом и 15-летним племянником в начале августа. Путешественники планировали доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, но в назначенное время не прибыли. Их судно искали около месяца, но не нашли. Подросток и его отец погибли, Михаил выжил. За 67 дней, которые он провел в море, похудел на 50 килограммов. Мужчину отправили в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Shot , погибший подросток мечтал вживую увидеть китов. Путешественники успели посетить Шантарские острова, но на обратном пути лодка сбилась с курса. По предварительным данным, из-за шторма судно потеряло управление. По факту ЧП возбудили уголовное дело

Больницы Шторм Мужчины
15 октября 2024, 07:00
Дрейфовавшего два месяца с трупами в лодке в Охотском море спасло судно «Ангел»
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Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море в лодке с двумя погибшими родственниками, спасли рыбаки на судне «Ангел». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Путешественники вышли в открытое море в начале августа. В лодке катамаранного типа находились двое мужчин 46 и 49 лет и 15-летний сын одного из них. Они хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. Путешественники взяли с собой теплую одежду, спасательный жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Через три дня в назначенном месте они не появились. Судно с путешественниками искали больше месяца, но поиски не увенчались успехом. Через два месяца пропавшую лодку нашли рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Выжил только 47-летний мужчина. В лодке находились тела остальных путешественников. За несколько месяцев мужчина похудел на 50 килограммов, его госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Еда Уголовное дело Мужчины Камчатка

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