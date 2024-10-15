СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в машине на юго-западе Москвы
Машину с двумя мужчинами и шестилетним ребенком подорвали утром 15 октября возле многоэтажки на Профсоюзной улице. О ЧП на юго-западе Москвы сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя в авто находилось самодельное взрывное устройство.
Пострадавших доставили в больницу. У одного мужчины выявили открытый перелом руки, у другого - осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.
Повреждения получил также соседний автомобиль. На место едут саперы, добавил собеседник 360.ru.