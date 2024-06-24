24 июня 2024, 13:44

«Своей спиной прикрыли». Житель Дербента раскрыл подробности перестрелки с террористами

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции слаженно и четко действовали во время теракта в Дербенте, поэтому больших жертв среди гражданского населения удалось избежать. Об этом 360.ru рассказал очевидец нападения террористов.

Он отметил, что собирался вместе со знакомыми в тот день посетить концерт, но мероприятие сорвалось из-за теракта.

«Приехали, не знали, что там что-то происходит. Пострадал не сам я, а только мой автомобиль, он в плачевном состоянии. Мы его припарковали, вроде бы в безопасное место, так подумали. Оказалось, что прямо там, в горячей точке», - указал житель Дербента.

Мужчина увидел, как горит синагога. Через какое-то время на улицах раздались выстрелы, указал он.

«Прямо большой огонь охватил, пожар. Мы стояли и смотрели достаточно далеко. В этот момент резко началась перестрелка, жесткая», - объяснил очевидец.

Житель Дербента вспомнил, что при звуках выстрелов он вместе с друзьями побежал в другую сторону. По его словам, звуки стрельбы раздавались на протяжении двух часов.

«Сотрудники полиции сразу же первый бой приняли, получается, они нас своей спиной прикрыли, защитили. Благодаря тому, что они так быстро среагировали, удалось избежать больших потерь гражданских лиц», - заключил свидетель событий.

Он добавил, что самих террористов или раненых он не видел. Мужчина добавил, что из его близких во время теракта никто не пострадал.

Ранее террористы подожгли синагогу в Дербенте и открыли стрельбу на улицах города. В результате нападения боевиков погибли два сотрудника полиции , шесть правоохранителей получили ранения.

Стрельба Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 14:03
Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на трассе в Подмосковье
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Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет на автодороге Шатура-Куровское. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе МВД по Московской области

ДТП произошло в 03:50 на 22-м километре трассы. По данным ведомства, из-за аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком» , на обочину вылетел автобус № 376, который следовал по маршруту «Рошаль - Раменское». Авторы статьи предположили, что водитель заснул за рулем.

Утром 23 июня на востоке столицы произошла еще одна авария с участием пассажирского электробуса. По информации 360.ru, в районе Косино-Ухтомский он врезался в мачту освещения. В результате ДТП никто не пострадал, в салоне находился только водитель.

ДТП Автобусы Водители Орехово-Зуево
24 июня 2024, 13:59
«Вопрос прощения не должен работать». Эксперт — о вооруженном нападении в Дагестане
Соцсети
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В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек, включая 15 силовиков, сообщил глава республики Сергей Меликов. Чтобы предотвратить подобные трагедии, нужны кардинальные меры, заявил ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву военный эксперт Евгений Михайлов.

«Здесь вопрос прощения не должен работать, здесь должны работать жесткие, кардинальные меры, репрессивные меры», - подчеркнул он.

Эксперт привел в пример действия главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я не провожу параллели, но там действительно сейчас безопасно даже в лес заходить. Хотелось бы, чтобы в Дагестане было также безопасно», - добавил специалист.

В республике должны работать люди без связей, в том числе федеральные силовики.

«Мы уважаем Дагестан, ребята воюют, героев много. <…> Соответственно, нужно принимать кардинальные решения», - заключил эксперт.

Накануне неизвестные открыли огонь по церкви и синагоге в Дербенте. Автомобиль Volkswagen Polo, на котором скрылись нападавшие, объявили в розыск. Тогда же перестрелка произошла в Махачкале.

Дагестан Депутаты Чиновники Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 13:03
Появилось видео пожара в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте
Телеканал «360»
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Очевидец вооруженного нападения в Дербенте снял на видео пожар в местной синагоге. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно горящее здание и поднимающиеся вверх клубы дыма. Автор видео заснял работу полиции, скорой помощи и пожарных. Место ЧП оцепили. На кадрах слышны звуки стрельбы.

Также очевидец показал свой автомобиль, который получил повреждения в результате атаки.

«У меня вообще нет слов. <…> Все разбито», - сказал автор видео.

Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин рассказал, что половина синагоги в Дербенте полностью сгорела. Пожар потушили утром 24 июня, сообщили «Известия».

После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват». По данным Telegram-канала «112» , погибли пятеро полицейских.

Дагестан Пожары Видео Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 12:44
«Получили ожоги». Кусок горящего каната отлетел в детей на шоу в Ревде
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В Свердловской области несколько человек получили ожоги на празднике по случаю дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. Во время триал-шоу объятый огнем канат оборвался и улетел в зрителей. Очевидица рассказала 360.ru, что пришлось вызвать скорую помощь.

Праздник устроили 23 июня в парке дворца культуры. Предприятие пригласило участников вело-экстрим шоу Trial Brothers из Екатеринбурга. Мужчины на велосипедах прыгали через горящую скакалку, но что-то пошло не так - трос оборвался и отскочил в сторону.

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги», - рассказала одна из зрительниц.

Они с сыном пришли на шоу и встали с противоположной стороны, поэтому не пострадали. По словам женщины, после ЧП к парку подъехала скорая помощь.

«На выходе с территории праздника туда заехала скорая, родители одного из детей вызвали ее», - сказала она.

Другая очевидица заявила, что праздник с самого начала проводили якобы без присмотра - ни медиков, и ни пожарных рядом не оказалось. Она заявила, что пострадал один человек.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - сказала она.

В Краснодарском крае дети получили травмы во время катания на карусели в парке Поддубного в Ейске. Прямо на ходу сломалось удерживающее устройство аттракциона.

Дети

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