Свиные головы подбросили двум российским политологам

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«С 19-го на 20-е число была подкинута свиная голова. Выяснила это соседка, я был в отпуске в это время. Я тут же довел эту информацию до компетентных органов», - уточнил военный эксперт.

Затем, по словам Сивкова, некий мужчина начал звонить ему, угрожать и требовать, чтобы тот прекратил поддержку спецоперации, поддержку действий президента и Вооруженных сил РФ.

«И угрожал убийством», - подчеркнул собеседник «360».

В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранители, добавил Сивков. Комментируя сообщения о том, что свиную голову подбросили политологу Тимофею Сергейцеву, эксперт отметил, что подобные посылки они уже получали. Был случай и с муляжами гранат Сивков предположил, что, вероятно, они оба так сильно досаждают противнику, что им стремятся так досаждать.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня», комментируя случившееся, заметили, что «некоторые личности» в очередной раз не дотянули до своих любимых Соединенных Штатов.

«Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда - просто свиньи», - подчеркнули представители пресс-службы в комментарии РИА «Новости».

Источник агентства отметил, что по факту подброса головы животного под дверь Сергейцева идет проверка.

Неизвестные подбросили свиную голову под дверь известному военному эксперту, политологу Константину Сивкову. На этом злоумышленники не остановились - они стали звонить и требовать отказаться от поддержки СВО. Более того, дошло и до угроз убийством. Подробностями Сивков поделился в комментарии «360».