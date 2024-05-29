29 мая 2024, 15:47

Свидетелей раздевания школьниц в Воронеже попросили обратиться в Минобразования

РИА «Новости»
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Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения — при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.

Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения - при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.

Министр отметила, что в приоритете - соблюдение прав ребенка и безопасности на пункте.

«Важно отметить, что до сих пор ко мне не поступило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-й школы, что помогло бы провести объективное расследование», - сообщила она.

Салогубова попросила всех свидетелей происшествия обратиться в министерство образования.

Аналитик по безопасности Станислав Веселов отметил, что охрана воронежской школы не имела права досматривать детей. Понятия «осмотр» и «досмотр», отметил эксперт, сильно различаются. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец в свою очередь добавила, что заставлять выпускников прилюдно раздеваться - недопустимо.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение , связанное со скандалом в одной из школ Воронежа. Случившееся назвали страшной и циничной ситуацией, унижающей достоинство детей.

ЕГЭ Дети Школы Скандалы Экзамены Полиция Образование
29 мая 2024, 15:37
Мощный коммунальный фонтан перевернул машину в Самаре
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В Самаре из-под земли забил фонтан. Из-за коммунальной аварии пострадала иномарка. Об этом сообщил телеканал «Россия Самара».

ЧП произошло в районе перекрестка улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Очевидцы предположили, что там располагается колодец. Фонтан начал бить из-под земли почти до высоты девятиэтажного дома.

Из-за коммунальной аварии повреждения получила иномарка Kia. Машину опрокинуло на бок струей воды. Власти Самары сообщили, что в результате гидравлических испытаний специалисты обнаружили дефект на теплосети. Ремонтная бригада выехала на место, участок теплосети отключили.

Весной в Нижнем Новгороде из-за аварии на линии электропередач раздался взрыв. Никто из жителей не пострадал, а система перешла на резервную схему работы.

Иномарки Машины Коммунальные аварии
29 мая 2024, 14:35
Баллон с газом разорвался в гостинице в Чебоксарах
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В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, находившийся под давлением. Это произошло в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Чувашия. Информации о пострадавших нет.

Гостиница расположена на улице Ярославской.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства случившегося, оценят организацию безопасности при эксплуатации кухонного и другого оборудования в ресторане и примут меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Прокуратура района также проконтролирует ход и итоги процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Александр Марков. Он организовал координацию деятельности всех спецслужб и правоохранителей на месте.

В конце апреля мощный взрыв газа произошел в отеле в Туапсе.

Газ Отели Взрывы Чувашия Рестораны
29 мая 2024, 12:15
Двухлетнего ребенка похитили с детской площадки в Ярославле
Unsplash
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Жительница Московской области похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ярославской области.

По данным ведомства, подозреваемая находилась на игровой площадке одного из многоэтажных домов на Московском проспекте. С женщиной была дочь ее знакомой. Злоумышленница воспользовалась отсутствием поблизости родителей и увела ребенка.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», - отметили в СК.

Позже в ведомстве сообщили, что девочку удалось найти, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В поисках участвовали следователи-криминалисты и оперативные сотрудники полиции.

Ранее неизвестные похитили жительницу Тосно. Вечером 21 мая 18-летняя девушка ушла в магазин и не вернулась.

Уголовное дело Дети Россия Полиция Следственный комитет России
29 мая 2024, 12:00
В Евпатории возобновили электроснабжение после крупной аварии на сетях
РИА «Новости»
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Утром в Евпатории произошла авария на сетях. Из строя вышли 10 подстанций, и в некоторых районах отключился свет. Специалисты предприятия «Крымэнерго» восстановили электроснабжение, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По сообщению диспетчера ГУП РК „Крымэнерго“, по состоянию на 11:15 электроснабжение в городе полностью восстановлено», - заявили власти.

Администрация не уточнила причину аварии на электросетях. По ее информации, 10 подстанций оставались обесточенными.

Пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварии в Евпатории в 10:15. Город частично оставался без света.

Проблемы с электроснабжением произошли 27 мая на противоположном конце России - во Владивостоке. Неполадка случилась на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная». Не менее 10 улиц обесточили, без света остались тысячи жителей. Прокуратура устроила проверку.

ЖКХ Электричество Крым

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