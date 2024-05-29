Свидетелей раздевания школьниц в Воронеже попросили обратиться в Минобразования

Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения - при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.

Министр отметила, что в приоритете - соблюдение прав ребенка и безопасности на пункте.

«Важно отметить, что до сих пор ко мне не поступило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-й школы, что помогло бы провести объективное расследование», - сообщила она.

Салогубова попросила всех свидетелей происшествия обратиться в министерство образования.

Аналитик по безопасности Станислав Веселов отметил, что охрана воронежской школы не имела права досматривать детей. Понятия «осмотр» и «досмотр», отметил эксперт, сильно различаются. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец в свою очередь добавила, что заставлять выпускников прилюдно раздеваться - недопустимо.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение , связанное со скандалом в одной из школ Воронежа. Случившееся назвали страшной и циничной ситуацией, унижающей достоинство детей.