Свидетелей раздевания школьниц в Воронеже попросили обратиться в Минобразования
Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения — при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.
Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения - при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.
Министр отметила, что в приоритете - соблюдение прав ребенка и безопасности на пункте.
«Важно отметить, что до сих пор ко мне не поступило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-й школы, что помогло бы провести объективное расследование», - сообщила она.
Салогубова попросила всех свидетелей происшествия обратиться в министерство образования.
Аналитик по безопасности Станислав Веселов отметил, что охрана воронежской школы не имела права досматривать детей. Понятия «осмотр» и «досмотр», отметил эксперт, сильно различаются. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец в свою очередь добавила, что заставлять выпускников прилюдно раздеваться - недопустимо.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение , связанное со скандалом в одной из школ Воронежа. Случившееся назвали страшной и циничной ситуацией, унижающей достоинство детей.