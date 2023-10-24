Свидетель катастрофы на Чернобыльской АЭС погиб в Москве

Как отметили в СМИ, тело 75-летнего мужчины без признаков жизни нашли прохожие на улице на Хорошевском шоссе. Очевидцы вызвали полицию и врачей. Прибывшие на место службы констатировали смерть пенсионера.

Позже на столе в его квартире нашли предсмертную записку, где погибший поделился своими переживаниями и попросил прощения. За несколько дней до этого Смагин рассказал жене, что нашел у себя еще несколько новообразований.

Вечером 22 октября женщина пообещала, что они вместе сходят в больницу и узнают точный диагноз. После этого разговора Смагин в подавленном состоянии ушел спать. Утром 23 октября его супруга готовила завтрак, а когда вошла в комнату мужа, то увидела, что его там нет.

Здоровье бывшего начальника смены 4-го блока подорвалось из-за аварии на Чернобыльской АЭС. В конце апреля 1986 года он должен был заменить коллегу в 8 утра, но до этого ночью в 1:30 на станции произошла катастрофа.

С тех пор Смагин пережил семь операций. У него был страшный диагноз - лучевая болезнь. Ежегодно сотрудники медицинских учреждений направляли его на лечение в специальные центры, но справиться с тяжелой болезнью так и не удалось.

Ранее стало известно, что памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установят в Клину.