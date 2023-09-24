Свет отключили в поселке Шушары и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

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В материале сказано, что свет пропал в районе 20:00. Перед внезапным отключением в небе появилась вспышка и раздался звук, похожий на взрыв.

«Весь район, все здания обесточены, лифты стоят, никакого света, подачи воды также нет», - заявили жители поселка.

На отсутствие электроэнергии пожаловались и пассажиры в аэропорту Пулково. Сейчас в воздушной гавани работает аварийное освещение, однако работу общественных мест приостановили. Администрация города пока не давала официальных комментариев.

Ранее во Владивостоке из-за обрыва проводов отключились подстанции «Эгершельд». Без света осталось 182 многоквартирных дома с более 26 тысячами жителями. Как сообщила пресс-служба «Приморских электрических сетей», аварию вызвала парусная яхта.