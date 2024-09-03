Свертки с наркотиками нашли в московской квартире после пожара

Сообщение о пожаре поступило из квартиры первого корпуса дома № 5/1 по Измайловскому проезду. Прибывшие на место спасатели заметили слабый белый дым, который шел из двухкомнатной квартиры на втором этаже.

Оказалось, что небольшой пожар произошел в одной из комнат и коридоре на площади в 20 квадратных метров, уточнил собеседник 360.ru.

Пожарные ликвидировали возгорание, задействовав один водяной ствол. После тушения огня при осмотре квартиры обнаружили пакеты с неизвестным веществом, похожим на наркотики. После этого на месте повторно вызвали правоохранителей, заключил источник.