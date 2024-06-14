Свечи, игрушки, цветы. Жители Благовещенска почтили память погибших в ДТП детей

Люди принесли к месту трагедии свечи, игрушки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

При ЧП также пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Всех их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Как установили правоохранительные органы, виновник происшествия был пьян. Возбудили уголовное дело.

Находившийся за рулем автомобиля мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.