Сварщика из Ленобласти арестовали из-за слов о теракте в «Крокусе»

В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и арестовали. Мужчина работал сварщиком на одном из предприятий Ленобласти. Ранее его уже судили за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Причиной ареста стало циничное высказывание , которое житель Ленобласти оставил в соцсетях в посте о теракте в Красногорске. Задержанный рассказал, что хотел «указать на излишнюю эмоциональность пользователей», поэтому оставил комментарий с улыбающимися смайликами.

Ранее в Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения. По информации «Фонтанки» , на его странице в социальной сети размещалась фотография с украинской символикой - трезубцем на фоне флага.