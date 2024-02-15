15 февраля 2024, 12:44

Сварочные работы могли стать причиной пожара в центре Москвы

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Предварительной причиной пожара в здании «Известия-холл», расположенного на Пушкинской площади в центре Москвы, назвали сварочные работы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, велись строительно-сварочные работы», - сказал собеседник агентства.

В здании идет реконструкция. Огонь распространился на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По данным МЧС, пожарным удалось предотвратить переход огня на основное здание «Известия-холл». Пламя захватило только три неиспользуемых строения во дворе. Пожар удалось полностью ликвидировать к 10:04. Сейчас угрозы нет.

О пострадавших информации не поступало. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 12:48
«Другие дети спать хотели». Воспитатель заткнула рот одеялом плачущему ребенку в детсаду
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Уссурийске после сообщений в соцсетях о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Подробности случившегося в беседе с «360» рассказала мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, об издевательствах воспитательницы над сыном, она узнала после того, как друг мальчика пожаловался на происходящее в группе своим родителям.

«Другие дети наблюдали за этим, ничего не говорили, боялись, а дома родителям друг сказал, что она била сына. Я зашла потом камеры посмотреть, увидела, что она накинула одеяло на него, насильно держала руки, рот ему затыкала», - поделилась собеседница «360».

«Это такое воспитание, да?» Мать мальчика отметила, что воспитательница долго игнорировала то, что ее сын плачет, никак его не успокаивала, «шпыняла» по всей группе. Она добавила, что сотрудница детсада заходила с ее сыном в туалет, что там происходило - непонятно. Но сын, по ее словам, вылетал оттуда в мокрой футболке.

Когда женщина спросила воспитательницу, как она может объяснить происходящее, та заявила, что ее сын плакал и кричал, мешал другим, поэтому в ход пошли подобные меры.

«Сказала: „Чтобы он не кричал, все дети спать хотели“. То есть такое воспитание, да? Нельзя было вывести его, посидеть, успокоить, мне в конце концов позвонить, сказать, что не справляется», - возмутилась она.

Собеседница «360» добавила, что собирается обращаться в прокуратуру после случившегося.

Реакция Следственного комитета На ситуацию в частном детском саду отреагировало региональное СУ СК. В ведомстве заявили, что возбудили дело после появления сообщений о том, что воспитатель избила трехлетнего ребенка.

Уголовное производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства происшествия, допрашивают родители ребенка, сотрудников садика. В рамках расследования назначат необходимые экспертизы, заключили в СУ СК.

Дети СК РФ
15 февраля 2024, 11:56
Датчик отказа одного из двигателей сработал у самолета над Москвой
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet 100 запросил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У него сработал датчик отказа одного из двигателей. Самолет успешно приземлился, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, лайнер направлялся из Внукова в Санкт-Петербург, когда пилоты обнаружили техническую неисправность. Экипаж рейса № 6018 запросил экстренную посадку. Некоторое время самолет кружил над Истринским районом, а позже приземлился в Шереметьеве.

Информации о пострадавших не поступало. О количестве пассажиров на борту также не сообщалось.

В конце января летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске.

Причиной посадки стало срабатывание датчика дыма в багажном отсеке самолета. Однако открытого огня проверка не обнаружила. На борту приземлившегося лайнера находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Москва
15 февраля 2024, 11:50
Хулиганы напали на медиков скорой помощи в Волгограде
РИА «Новости»
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Участники драки в Волгограде, которым вызвали скорую помощь, напали на медиков. Об этом сообщила пресс-служба городской клинической станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на четверг, 15 февраля, в экстренные службы поступил вызов о драке в Красноармейском районе Волгограда. В пресс-службе уточнили, что хулиганы проявили агрессию, разбили лобовое стекло автомобиля.

Водитель кареты скорой помощи отъехал на безопасное расстояние и вызвал правоохранителей. После этого медики госпитализировали двух пострадавших участников драки.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области задержали двух мужчин, один из которых нанес ущерб транспорту сокрой помощи. В отношении его правоохранители составили протокол об административном нарушении. Полицейские также начали проверку о причинении травм двум участникам потасовки.

В январе в Хабаровске пьяный мужчина разбил стекло в машине скорой помощи и угрожал фельдшеру.

Драки Скорая помощь
15 февраля 2024, 11:07
«Слово пацана!» Драку подростков в Амурской области сняли на видео
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Несколько подростков стали участниками драки в городе Свободном Амурской области. В распоряжение «360» поступило видео конфликта.

Все события подростки снимали на камеру мобильного телефона. Школьники, среди которых были как девушки, так и парни, собрались большой толпой возле гаражей. Кто-то предложил сделать круг, как в фильмах.

«Слово пацана!» - выкрикнул в этот момент один из подростков.

Первыми дрались двое парней. Один сразу начал избивать противника кулаками, затем повалил на землю и пинал по спине, пока окружающие не попросили его остановиться.

Через пару минут между двумя другими подростками завязалась драка. Один из участников конфликта почти сразу повалил соперника на землю и избивал его. Драка прекратилась, когда агрессор ударил лежащего в лицо. Похоже, подростки заранее договорились, что бить по лицу нельзя, поэтому окружающие напомнили о запрете.

Пострадавший мальчик жаловался на боль в районе живота. Он сообщил, что недавно перенес операцию.

После того как видео попало в интернет, на него обратила внимание полиция. В УМВД России по Амурской области сообщили, что правоохранители изучают запись и устанавливают место конфликта и личности участников.

Ранее двое подростков избили сверстника в Королеве на территории образовательного учреждения. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.

Драки Дети Школьники

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