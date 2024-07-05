05 июля 2024, 20:42

Свадьба в Дагестане закончилась массовым отравлением гостей

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Отравлением 16 человек закончилось торжественное мероприятие в банкетном зале дагестанского села Леваши. После предварительного осмотра врачи забрали 12 человек, из которых семеро — дети. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

Отравлением 16 человек закончилось торжественное мероприятие в банкетном зале дагестанского села Леваши. После предварительного осмотра врачи забрали 12 человек, из которых семеро - дети. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что всем пострадавшим диагностировали пищевое отравление. Само торжество прошло в минувший четверг, 4 июля. По данным РИА «Новости» , в банкетном зале отмечали свадьбу.

После массовой госпитализации людей следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что всего на торжественном мероприятии присутствовали 300 человек. В ходе предварительного эпидемиологического расследования специалисты установили, что причиной отравления стала шаурма или салат «Цезарь».

Ведомство выдало предписание главному врачу Левашинской центральной районной больницы ввести наблюдение за всеми гостями, посетившими банкетный зал в день торжества.

Само заведение временно закрыли за нарушение санитарного законодательства. Кроме того выяснилось, что банкетный зал работал без регистрации в налоговом органе.

Салат «Цезарь» стал причиной массового отравления посетителей кафе Mexiko в Братске. В инфекционную больницу попали отпраздновавшие выпускной ученики местной школы, а также гости 50-летнего юбилея местной жительницы.

Губернатор Иркутской области заявил, что в инфекционную больницу попали 31 житель города , из которых восемь - это дети. Глава региона добавил, что в анализах 10 пациентов нашли ДНК сальмонелл.

Еда Уголовное дело Дагестан Больницы Врачи Роспотребнадзор Следственный комитет России
05 июля 2024, 21:16
Tesla попала в ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.

«ДТП произошло около 20:30. На дороге столкнулись Toyota и электромобиль Tesla. Предварительно известно о трех пострадавших», - отметил он.

Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.

По данным столичного дептранса , столкновение двух машин произошло в районе дома № 30. На месте находятся оперативные службы Москвы.

Водителей также предупредили, что автомобильное движение в этом районе затруднено, поэтому нужно выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП уточняются.

В пресс-службе МЧС подтвердили данные о трех пострадавших. Всех получивших травмы передали врачам.

Ранее авария с участием трех иномарок произошла в Шмитовском проезде столицы. Дорогу не поделили две Toyota и электромобиль Tesla.

Водителя одной из иномарок госпитализировали.

ДТП ГИБДД Tesla Иномарки Водители Электромобили Дептранс Москвы Москва
05 июля 2024, 20:57
Пять авто столкнулись в Ленинградской области
Пресс-служба МВД
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Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня в 15:14 на 95-м километре Новоприозерского шоссе произошло столкновение пяти автомашин. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Личность погибшей устанавливается», - уточнили в ведомстве.

На место аварии прибыли инспекторы ГАИ. Полиция проведет проверку по факту массового ДТП.

Ранее две женщины погибли в результате лобового столкновения в Башкирии. Авария с участием трех машин произошла у деревни Явгильдино в Караидельском районе республики.

Автомобиль Lada выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с еще одним отечественным авто. Потом в машины въехал ВАЗ. В результате аварии погибли две женщины-водителя. У одной из них осталось двое детей, они ехали на машине вместе с матерью.

Ленинградская область ДТП ГИБДД Полиция
05 июля 2024, 20:01
В московском Театре комедии из-за грозы пропал свет
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В Москве из-за грозы в Театре комедии отключился свет во время представления, сообщил источник 360.ru. Зрительный зал погрузился во тьму.

«Очень душно, полчаса [люди] уже так сидят», - отметил очевидец.

Электричество выключилось, когда в театре шел спектакль «Идеальный муж».

Непогода обрушилась на столичный регион 5 июля. В Москве и Подмосковье прошли ливни с грозами, которые сопровождали сильные порывы ветра.

В ближайшие часы столицу и область накроет новая мощная волна ливневых дождей. Снова начнется гроза, а ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

В Комплексе городского хозяйства Москвы попросили без нужды не выходить на улицу, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

Театры Москва
05 июля 2024, 19:13
Переворот при приземлении самолета Ан-2 в Бурятии назвали аварией
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Задействованный в лесоавиационных работах самолет Ан-2 перевернулся во время вынужденной посадки на автомобильной дороге около села Сосново-Озерское в Бурятии. Из-за полученных самолетом повреждений следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВС МТУ).

В ведомстве пояснили, что собственник Ан-2 понес ущерб по вине пилота, который нарушил правила безопасности во время полета. Находившихся на борту людей доставили в больницу, где они получили необходимую помощь.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале уточнил, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Крылья Тайги».

Всего на борту находились шесть человек, а единственным пострадавшим стал командир экипажа, который получил незначительные травмы.

Отправившаяся на поиск группа забрала людей и доставила их в Сосново-Озерск.

«Росавиация классифицировала авиационное событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием ВС МТУ», - написал Кореняко.

Он подчеркнул, что ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие меры по их предотвращению в будущем.

Ранее следователи организовали проверку после приземления Ан-2 с людьми на борту в Бурятии. В ведомстве заявили, что намерены проверить соблюдение правил безопасности при эксплуатации самолета.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Бурятия

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