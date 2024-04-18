18 апреля 2024, 09:30

Свадьба в Бразилии закончилась смертью невесты

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Бразилии во время свадебного торжества невесте стало плохо. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли, сообщил сайт Metro.

По данным издания, брачная церемония проходила в загородном доме, расположенном в Лимерии. Во время праздника 38-летняя невеста Елизанджела Газано танцевала около бассейна. В какой-то момент женщина, потеряв сознание, рухнула в воду.

Прибывшие на вызов врачи увезли ее в больницу. У женщины остановилось сердце, она скончалась 14 апреля. Журналисты уточнили, что у нее осталось пятеро детей.

Ранее в Бухарской области Узбекистана свадьба закончилась массовым отравлением гостей. В больницы с острой диареей в средней степени тяжести попали 53 человека, в том числе 13 детей. Все пациенты жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость.

Бразилия Свадьбы
18 апреля 2024, 09:56
Объекты водоканала в Орске остались без электричества из-за аварии
Читайте нас в: Google Новости
Ночью в Орске сработала защита затопленной линии электропередачи. Местный водоканал остался без электричества и существенно сократил подачу воды. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.

«Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения „Оренбургэнерго“ временно ограничено электроснабжение объектов водоканала», - указали в пресс-службе правительства.

Из-за аварии водоканал существенно снизил подачу воды в город. За ночь специалисты перекинули питание части оборудования на другую линию. Работы ведут в круглосуточном режиме. Устранением проблемы занимаются 15 человек. Для проведения необходимых испытаний привлекли электролабораторию.

Спустя время специалистам удалось частично восстановить электроснабжение объектов Кумакского водозабора.

В Оренбуржье сохраняется тяжелая паводковая ситуация.

Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга за ночь поднялся на 15 сантиметров, превысив опасный уровень.

Наводнения Электричество Питание Работа
18 апреля 2024, 09:07
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие пару дней
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие день-два. Об этом говорится в прогнозе главного управления МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе. Ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (в СНТ «Черемушки», «Зеленый мыс», «Луч», макрорайоне Тополя, Смолино и на других территориях), в населенных пунктах Бараба, Лесниково, Школдинское, Белый Яр, Котоусово. Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки и других.

Ожидаемый уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля - 900 сантиметров.

Накануне уровень воды в реке у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра и составил 927 сантиметров. В пресс-службе правительства области жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали немедленно эвакуироваться.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ
18 апреля 2024, 08:52
Фургон столкнулся с автобусом на юге Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На юге Москвы произошла авария с участием общественного транспорта. Предположительно, пострадал один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, утром 18 апреля в Южном округе Москвы на Нагатинской набережной столкнулись автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. На место прибыли две кареты скорой и экипаж ДПС.

Собеседник «360» уточнил, что в салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек. Предположительно, в результате случившегося пострадал один человек. В газели пострадавших нет.

Источник добавил, что после аварии перекрыли левую сторону дороги с дублера проспекта Андропова на Нагатинскую набережную.

UPD: скорая увезла пострадавшую в Первую Градскую больницу с ушибами, рваными ранами рта и сломанным носом.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.

Накануне в Северо-Восточном округе Москвы столкнулись девять машин. Предположительно, массовая авария произошла по вине водителя мусоровоза. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Москва
18 апреля 2024, 08:26
Уровень воды в реке Сакмара у Оренбурга превысил опасный уровень
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга поднялся выше опасного уровня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оренбургского района.

«Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 сантиметра ( 15 сантиметров с 20:00; опасный уровень превышен на три сантиметра)», - передали власти.

В Урале рядом с Оренбургом опасный уровень превышен на 144 сантиметров. В целом уровень воды в реке достиг 1074 сантиметра.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пик паводка в Орске и Оренбурге пройден. Но обстановка в ряде регионов остается неблагоприятной, особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Президент Владимир Путин указал, что необходимо держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов. Он также призвал оперативно оценивать ущерб.

Урал Реки Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме