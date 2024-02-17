Супружеская пара пострадала в ДТП в центре Екатеринбурга

Авария произошла на улице 8 марта. Один из автомобилей на большой скорости улетел в кювет.

«В машине были муж с женой и собака лабрадор. Люди в тяжелом состоянии», - уточнил канал, опубликовав видео с места ДТП.

Авария случилась со стороны Базового переулка в сторону микрорайона Вторчермет.

В региональном УГИБДД пока никак не прокомментировали информацию о состоянии здоровья пострадавших.

Ранее три иномарки столкнулись на северо-западе Москвы. Водитель за рулем Mazda при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка.