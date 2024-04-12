Супругу бизнес-коуча Портнягина отпустили из Следственного комитета

«Женщина скрылась от ожидающих ее журналистов через служебный выход из здания и уехала на подогнанном туда автомобиле», - уточнил канал.

Екатерину Портнягину задержали, когда она прилетела в Москву утром 11 апреля. В это время у ее супруга-бизнесмена проходили обыски. Правоохранители пришли в здание бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, сооснователем которых является блогер.

СК возбудил уголовное дело против Портнягина по статьям об уклонении физического лица от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о сумме свыше 124 миллионов рублей.

Позже Shot сообщил, что Портнягины полностью возместили ущерб по двум делам, но информации о прекращении уголовных дел пока не поступало.

Сам бизнес-коуч до этого заявил, что сейчас находится в зоне спецоперации, куда отвез гуманитарную помощь. По его словам, долг он уже погасил , что подтвердили и в СК.