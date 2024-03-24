Супруги из Мытищ пропали после теракта в Crocus City Hall

Супруги из Мытищ - 65-летний Олег С. и 63-летняя Людмила С. - пропали после теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пары нет ни в одном списке. Они приехали на концерт группы «Пикник», которую давно любили, уже к 19:55 и прислали видео дочери. После этого связь с супругами пропала. Дочь продолжает поиски родителей.

У Сытниковых есть маленькая внучка.

Ранее девушка по имени Ангелина рассказала «360», что после теракта не может найти мать, отчима и брата - их также нет в списках погибших и пострадавших. Елена из Архангельской области рассказала, что исчезли ее родственницы - две сестры. Группа «Пикник» потеряла свою сотрудницу, помощницу директора Екатерину Кушнер. После теракта пропала и передвигавшаяся на коляске Екатерина , ее телефон недоступен.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии. На месте начала работать тяжелая техника.