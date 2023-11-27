Сухогруз Blue Shark штормом прибило на мель в Краснодарском крае

Судно село на мель в районе поселка Витязево. Судно заметили в сотне метров от набережной Паралия, считающейся одной из главных пешеходных улиц города.

По предварительной информации, вся команда находилась на борту, пытаясь решить, как исправить сложившуюся ситуацию. При этом не сообщали, сколько человек в составе экипажа.

В российских СМИ сообщили, что сухогруз построили в 1997 году, плавает он под флагом Белиза, перевозит полезные ископаемые. Длина и ширина сухогруза 167 и 26 метров соответственно.

Ранее жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. В начале недели ожидаются восьмиметровые волны и ураганный ветер на побережье Крыма и Кубани.

Кроме того, из-за урагана пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами, как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.