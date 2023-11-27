27 ноября 2023, 03:17

Сухогруз Blue Shark штормом прибило на мель в Краснодарском крае

РИА «Новости»
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Торговое судно Blue Shark выбросило на мель в Краснодарском крае. Сухогруз пострадал из-за мощнейшего шторма, разыгравшегося в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Судно село на мель в районе поселка Витязево. Судно заметили в сотне метров от набережной Паралия, считающейся одной из главных пешеходных улиц города.

По предварительной информации, вся команда находилась на борту, пытаясь решить, как исправить сложившуюся ситуацию. При этом не сообщали, сколько человек в составе экипажа.

В российских СМИ сообщили, что сухогруз построили в 1997 году, плавает он под флагом Белиза, перевозит полезные ископаемые. Длина и ширина сухогруза 167 и 26 метров соответственно.

Ранее жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. В начале недели ожидаются восьмиметровые волны и ураганный ветер на побережье Крыма и Кубани.

Кроме того, из-за урагана пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами, как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Краснодар Корабли Шторм
26 ноября 2023, 23:43
Три горняка погибли из-за выброса метана в Якутии
РИА «Новости»
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Выброс метана зафиксировали во время работ на руднике в городе Удачный в Якутии. В результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», - указали в публикации.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию рабочих рудника. На место ЧП отправили 12 представителей горноспасательного взвода города Мирный. Работа по ликвидации последствий выброса метана продолжается.

В октябре на глубине 700 метров на шахте в Казахстане произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене находились 252 горняка. В результате погибли 46 человек.

Власти Казахстана объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сменял руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» с должности.

МЧС РФ
26 ноября 2023, 23:14
Вратарь хоккейной команды умер перед началом матча в Новой Москве
РИА «Новости»
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Хоккеист-любитель умер во время разминки перед матчем на «Снегирь арене» в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причину смерти еще не установили. 60-летний мужчина внезапно рухнул на лед во время разминки.

Партнеры по игре пытались найти врачей, но медиков рядом не оказалось, поэтому они вызвали скорую помощь. Игроки пытались его самостоятельно откачать, чтобы не терять время, но безрезультатно.

Прибывшие врачи оказывали мужчине помощь, но тоже не смогли его спасти.

Ранее во время матча в столице умер хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин. Причиной смерти 61-летнего спортсмена предварительно назвали проблемы с сердцем. Внезапно упавший на лед мужчина потерял сознание, а медики на арене также отсутствовали. Прибывшая бригада врачей скорой помощи констатировала его смерть.

Спортсмены Хоккей Москва 2023
26 ноября 2023, 22:53
Найденная в сугробе на Урале девочка сильно отморозила пальцы
РИА «Новости»
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Двухлетняя девочка, чуть не замерзшая насмерть в сугробе в Свердловской области, получила обморожение пальцев кистей и стоп. Об этом рассказал Ura.ru заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин.

По словам врача, ребенка госпитализировали с признаками переохлаждения. Пальчики у нее сильно замерзли.

«Состояние тяжелое, стабильное», - пояснил Неволин.

Девочка несколько часов провела на снегу в памперсе и распашонке. Родители ребенка ушли на работу, оставив за ней присматривать старшую дочь-семиклассницу. Когда школьница уснула, ее сестра самостоятельно вышла на улицу, прошла около 200 метров и упала в сугроб. Она чуть не замерзла в нем насмерть.

Ребенка в снегу обнаружил отец. Он и вызвал скорую помощь. Местные правоохранители возбудили административное дело по статье о ненадлежащем воспитании. При этом семья не состояла на учете, считалась нормальной.

Малышку госпитализировали и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи стали бороться за ее жизнь.

Урал Дети Полиция
26 ноября 2023, 21:30
Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана
Unsplash
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Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем из-за ухудшения погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Аналогичные меры приняли и власти Севастополя, предупредившие работников образовательных учреждений и спортивных, а также социальной сферы, что они могут не выходить на работу в понедельник. По словам губернатора города Михаила Развозжаева, исключение сделали только для медиков и сотрудников оперативных служб.

Работодателям и руководству вузов рекомендовали принять такое же решение в отношении студентов и работников.

Ранее в Евпатории начали эвакуировать жителей затопленных домов , расположенных на Симферопольской улице. Местные власти задействовали подразделение МЧС и бригады муниципальных предприятий. В городской администрации успокоили население, отметив, что никто не пострадал.

Ураган Крым Сергей Аксенов

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