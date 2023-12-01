Суды назначили штрафы и аресты почти 200 участникам протестов в аэропорту Махачкалы

Читайте нас в:

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту», - указала она.

Штраф назначили 94 участникам протестов в Махачкале, еще 104 правонарушителей заключили под административный арест на период до 10 суток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоумышленники, устроившие беспорядки в Дагестане 29 октября, хотели таким образом раскачать страну. Он напомнил, что к протестам в аэропорту Махачкалы подталкивали из-за рубежа.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, акции в Дагестане спланировали украинские спецслужбы. Она назвала эти протесты провокацией против России.