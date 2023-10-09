Судимого россиянина по кличке Пестик задержали за прогулку с игрушечной винтовкой
Прогулка по екатеринбургскому району Химмаш закончилась для местного жителя с игрушечной винтовкой задержанием. Напуганные видом вооруженного мужчины горожане сообщили о нем в полицию. Прибывшие сотрудники патрульной службы остановили подозреваемого и доставили в отдел. Об этом «360» рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Он подчеркнул, что подозреваемый вооружился, чтобы отомстить приятелю, с которым у него накануне возник конфликт. Выпив для храбрости, мужчина взял детскую винтовку, чтобы припугнуть соперника и отправился на его поиски. Но до знакомого он дойти не успел, так как бдительные горожане сообщили о вооруженном мужчине в полицию.
Нарушитель спокойствия дважды был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. В кругах маргинальных элементов мужчина известен под кличкой Пестик. На свободу подозреваемый вышел в марте 2022 года.
Сейчас полицейские проводят проверку в отношении задержанного по итогам которой примут решение о возбуждении административного дела о мелком хулиганстве.