Судимого россиянина по кличке Пестик задержали за прогулку с игрушечной винтовкой

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Он подчеркнул, что подозреваемый вооружился, чтобы отомстить приятелю, с которым у него накануне возник конфликт. Выпив для храбрости, мужчина взял детскую винтовку, чтобы припугнуть соперника и отправился на его поиски. Но до знакомого он дойти не успел, так как бдительные горожане сообщили о вооруженном мужчине в полицию.

Нарушитель спокойствия дважды был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. В кругах маргинальных элементов мужчина известен под кличкой Пестик. На свободу подозреваемый вышел в марте 2022 года.

Сейчас полицейские проводят проверку в отношении задержанного по итогам которой примут решение о возбуждении административного дела о мелком хулиганстве.