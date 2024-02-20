20 февраля 2024, 12:17

Суд заочно арестовал Гозмана по делу о фейках

РИА «Новости»
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Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* на два месяца по делу о фейках. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гозмана* обвинили по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России.

В августе общественного деятеля дважды арестовывали на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии. Претензии к Гозману* в инстанции объяснили постом 2013 года в «Живом журнале», а также публикацией в Facebook**.

На прошлой неделе следствие также попросило суд заочно арестовать экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о ВС России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Facebook - соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Уголовное дело Суд Иноагенты Москва
20 февраля 2024, 12:30
Крыша супермаркета рухнула в Подмосковье
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Крыша супермаркета обрушилась в городе Старая Купавна Московской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, кровля обвалилась на площади 250 квадратных метров - возможно, это произошло из-за скопившегося снега. Посетителей эвакуировали еще до этого.

Утром стало известно также, что в Новой Москве под тяжестью снега едва не обрушилась крыша склада. Лопнули удерживавшие ее металлические балки. На место вызвали спасателей. Из здания в поселении Сосенском поселка Коммунарка эвакуировали 15 человек. Здание обесточили, территорию оцепили.

Ранее, 11 февраля, следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения крыши школы в Оренбургской области под весом снега. Плиты перекрытия рухнули в спортзале. Никто не пострадал. Дело возбудили о халатности.

Обрушения Магазины
20 февраля 2024, 12:08
Появились кадры тушения пожара в Шатуре
Пресс-служба МЧС
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В Шатуре ликвидировали открытое горение. Кадры с места возгорания опубликовали в пресс-службе МЧС России.

«В Шатуре пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - уточнили в ведомстве.

Судя по видео, пожарные находились в чердачном помещении. Все перекрытия там полностью выгорели.

Спустя время появилась информация о полной ликвидации возгорания. На месте ЧП работали 43 специалиста и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел утром во вторник, 20 февраля, в двухэтажном доме в Шатуре. Там загорелась кровля. Из-за возгорания из жилого дома пришлось эвакуировать людей. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания на крыше двухэтажного дома - пока неизвестно. Обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

Пожары Видео Шатура
20 февраля 2024, 10:43
Демонстрировавший трюк школьник из Ленобласти случайно ударил ножом друга
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Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Восьмиклассник в городе Сосновый Бор в Ленинградской области случайно ударил друга складным ножом прямо на уроке, демонстрируя трюк. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Четырнадцатилетний парень принес нож-брелок в школу и стал демонстрировать, как ловко с ним обращается. Острие вошло в грудь его товарища. Парня увезли в больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией легких. Виновника случившегося отправили в отдел полиции, допросили и отпустили.

По данным канала, о происшествии сообщили в СК Ленинградской области. Официальных данных о ЧП пока нет.

Ранее, в январе, 15-летнего школьника в Татарстане задержали по подозрению в подготовке нападения на его школу. СМИ писали, что подросток задумал преступление еще в 2022 году и с тех пор запасался оружием (в его доме нашли ножи, топор, балаклаву), учился изготавливать взрывчатку и читал о массовых убийствах. Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Школьники Поножовщины
20 февраля 2024, 10:11
Екатеринбургских школьников научили взламывать банковские карты родителей
piqsels
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Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание — учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Учащиеся применяли алгоритм Луна и находили контрольную цифру номера карты.

«Урок теории вероятностей в школе учит взламывать карты родителей. Вероятность, конечно, работает, но теперь становится страшно за сохранность данных», - рассказала мать одной из школьниц.

По ее словам, девятиклассникам учитель дал ссылку на электронный учебник, и в качестве домашнего задания попросил вычислить контрольную цифру на картах родственников.

«Сегодня по этому предмету сдавали контрольную», - добавила женщина.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева перечислила методы, с помощью которых школьники могут выполнять домашнее задание более эффективно. Она предложила делать уроки с таймером и поддерживать порядок на рабочем столе.

Девятиклассникам одной из екатеринбургских школ задали необычное задание - учеников попросили взломать банковские карты родителей. Об этом сообщило издание E1.

Школы Учителя Школьники Екатеринбург

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