08 июля 2024, 09:36

Суд вернул адвокатский статус защитнику экс-полицейского по делу Голунова

РИА «Новости»
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Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца — фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили в отношении следователей по особо важным делам ГСУ Следственного комитета полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева. Их признали виновными во взяточничестве.

На стадии следствия Коврижкин защищал бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Игоря Ляховца. Представители адвокатского сообщества заключили, что правозащитник нарушил Кодекс профессиональной этики и закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», так как он сотрудничал с ФСБ.

Суд отменил решение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы, которая признала дисциплинарный проступок в действиях юриста Алексея Коврижкина и лишила его адвокатского статуса на два года.

Журналиста Голунова задержали в центре столицы в 2019 году. Полицейские обыскали мужчину и якобы обнаружили в его сумке свертки с запрещенными веществами. По версии следствия, экс-правоохранители избивали журналиста и подбросили ему наркотики. Преступников приговорили к тюремным срокам в мае 2021 года.

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца - фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Иван Голунов Суд Адвокаты Москва
08 июля 2024, 09:26
Площадь пожара в бухте Инал под Геленджиком выросла до гектара
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Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края распространился уже на площади в гектар. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Джубгском лесничестве и Лермонтовском участковом лесничестве. Почти 80 сотрудников РСЧС прибыли на 12 спецмашинах для тушения возгорания.

Накануне площадь полыхающей сухой травы в бухте Инал составляла примерно три тысячи квадратных метров. Угрозы, что пламя перекинется на жилые дома, не было.

Спустя какое-то время огонь распространился уже на площади в шесть тысяч квадратных метров. Специалисты начали эвакуировать людей из ближайших баз отдыха. Лес мог загореться из-за действий туристов , которые выпустили сигнальные ракеты.

Пожары Краснодар Лесные пожары МЧС РФ
08 июля 2024, 08:48
Лесной пожар потушили в селе в Волгоградской области
Freepik
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В Волгоградской области в Старополтавском районе полностью ликвидировали лесной пожар. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил хвойную подстилку в сосновом лесу рядом с селом Салтово 5 июля. Администрация района ввела режим повышенной готовности из-за пожара.

В понедельник ранним утром возгорание удалось полностью потушить.

Накануне в Краснодарском крае произошел пожар в бухте Инал. Пламя быстро перекинулось на лесной массив. При этом угрозы распространения огня на частные дома не было. Больше 50 спасателей на 11 спецмашинах прибыли ликвидировать возгорание. Предположительно, причиной пожара в лесу стали туристы, которые выпустили три сигнальные ракеты.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ
08 июля 2024, 08:33
Свыше 50 человек погибли за сутки на водоемах в России
Пресс-служба МЧС
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Свыше 50 человек погибли на водоемах по всей России за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«52 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей», - указали в ведомстве.

Всего на водных объектах зафиксировали 60 разных происшествий. В Иркутской области утонули сразу две детей. На реке Чуна 12-летняя девочка начала тонуть, а 14-летний мальчик кинулся ее спасать. На берег живыми никто не вернулся.

Также тела 9-летнего ребенка и мужчины нашли в Челябинской области. Из озера Большой Теренкуль их вытащили очевидцы. Предварительно, мужчина с сыном утонули, плавая на сапборде.

Накануне в водоворот попали двое подростков. Ребята угодили туда, купаясь на реке Зее. Одного спасли очевидцы, другой не выплыл. Предварительно, юноша утонул, ведутся поисковые работы.

МЧС РФ Водоемы
08 июля 2024, 05:14
Сотрудники МЧС спасли туристов, заблудившихся на Камчатке
Freepik
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Двое туристов из Владивостока, юноша и девушка в возрасте 21 года, заблудились в районе мыса Маячного на Камчатке. Потерявшимся помогли спасатели. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По информации спасателей, туристы хотели дойти пешком до Халактырского пляжа.

«Прогулка оказалась долгой и небезопасной - начало темнеть, на пути встретились следы медведя. Молодые люди приняли решение обратиться за помощью», - рассказали в ведомстве.

На помощь заблудившимся отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда. Около двух километров специалистам пришлось идти пешком, так как дорогу на побережье размыло. Обратившихся за помощью туристов доставили в населенный пункт. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее рафт с туристами перевернулся на Быстрой в Камчатском крае. Двое туристов, муж и жена, выплыли на берег, а гида унесло течением. Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место и организовали поисковую операцию.

Спасатели Туризм МЧС РФ Камчатка

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