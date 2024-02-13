Суд в Петербурге вынес приговор нелегалам из Афганистана

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По данным следствия, весной 2022 года Мацулевич, сговорившись с Гуламом, связался с представителем пограничного контроля КПП морского порта Петербурга для грузовых судов.

За помощь в вывозе иностранцев он предложил пограничнику 1,5 тысячи долларов за каждого мигранта. Однако правоохранительные органы задержали иностранцев вместе с организаторами.

Мацулевича приговорили к четырем годам колонии, Гулама и мигрантов из Афганистана - к двум годам. Фигурантам уголовного дела зачли время пребывания под стражей, их отпустили в зале суда.

Среди нелегальных мигрантов оказалась журналистка Кобра Хассани. На родине она известна борьбой за права женщин. Девушка покинула Афганистан, когда к власти пришли талибы*, и надеялась перебраться в Европу.

* Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.