Суд в Москве вынес приговор мужчине, который сбил женщину с ребенком на переходе

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Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на два года и 10 месяцев лишили возможности заниматься любой деятельностью, предполагающей управление транспортными средствами.

«Он осужден по п. „а“ части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения“)», - уточнили в ведомстве.

22 октября 2022 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу 42-летней женщине с пятилетним ребенком. Они переходили дорогу на улице Богданова по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшие умерли от полученных травм.

По данным видеотехнической судебной экспертизы, автомобиль ехал со скоростью не менее 90 километров в час.

Ранее перебегавший дорогу в неположенном месте пешеход погиб в аварии в Новороссийске.