Суд в Москве арестовал пятого фигуранта по делу о теракте в Crocus City Hall

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Судья рассмотрел ходатайство следственных органов, на основании которого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 22 мая. Диловара Исломова обвинили по статье 205 УК РФ о теракте.

Фигурант уголовного дела - уроженец Таджикистана, таксист. У него есть российское гражданство. Мужчина женат и воспитывает ребенка.

Ранее сотрудники Следственного комитета требовали арестовать еще двух подозреваемых по делу о теракте.