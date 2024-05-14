Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских

По данным издания, гражданина США признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти.

Журналисты уточнили, что в конце апреля в квартиру жены Таларико Четвертого на Ленинском проспекте приехали оперативники и следователь с обыском по делу о краже биткоина. В этот момент американец начал ругаться на них матом на английском языке. Однако правоохранители поняли мужчину и увезли его в участок.

Американец проживает в РФ по виду на жительство, но не владеет русским языком. В суде ему потребовался переводчик.

Ранее в аэропорту Внуково дебошир, пытаясь избежать медосвидетельствования, вывихнул плечо сотруднику полиции. Мужчину задержали за курение у стойки регистрации и оскорбление работников воздушной гавани.