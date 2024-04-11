Суд рассмотрит дело об оспаривании долга блогером Портнягиным в мае

Истцами выступают Портнягин и Анастасия Михайлюк. В качестве иных лиц указана ИФНС по городу Наро-Фоминск.

Сам блогер заявил, что, не дожидаясь решения суда, оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей. По его словам, именно из-за них он обратился в суд, а основную часть долга погасил еще в августе 2022 года. Он добавил, что недавно вернулся в Россию и не намерен покидать страну в тяжелое время.

По информации Telegram-канала Shot , Портнягину может грозить до 10 лет колонии. Против блогера возбудили два уголовных дела по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств» в особо крупном размере.

Сегодня, 11 апреля, силовики провели обыски в помещениях «Клуба 500» и банного комплекса Siberia, а также в квартире его семьи в «Москва-Сити» и в доме в Наро-Фоминске. Кроме того, жену блогера Екатерину Портнягину задержали и доставили на допрос в подмосковный отдел Следственного комитета.