Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань — Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».

По ее словам, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. Она добавила, что сначала поезд начал резко тормозить, они все ударились.

«А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом, ничего не видно, стали переворачиваться. Спасибо мужчине, он разбил окно, и мы по земле, по стеклам вылезли», - рассказала женщина.

Она добавила, что ее близкие не пострадали, у них только царапины.

Ранее администрация Волгоградской области сообщила, что в результате ДТП с поездом получили травмы 52 человека, в том числе 10 детей. Часть госпитализирована, 28 пострадавших находятся под амбулаторным наблюдением.

До этого АО «Федеральная пассажирская компания» заявила, что пассажирам сошедшего с рельсов поезда полностью возместят стоимость проезда , а также начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус».

Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань - Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».