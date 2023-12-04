Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление запрещенного контента
Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тысяч рублей за отказ удалить ролики, которые содержат запрещенный к показу на территории России контент. Об этом сообщило «РИА Новости».
Twitch Interactive Inc. признали виновным по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей. Такой же штраф получил и сервис Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.
Ранее шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации контента. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч рублей - Likee, на 750 тысяч рублей - TikTok.